Lucifer : première vidéo délirante de l'épisode musical de la saison 5

Une séquence de l'épisode musical de la saison 5 de "Lucifer" a été dévoilée lors du DC Fandome. On y découvre toute la troupe se déhanchant et chantant sur "Another one bites the dust" de Queen. Un épisode à découvrir à la fin de l'année sur Netflix.

Lucifer : l'enfer, c'est les autres

Lucifer est une série créée par Tom Kapinos, librement adaptée du comic book de Mike Carey.

On y suit Lucifer Morningstar, le seigneur des enfers, qui en a un peu marre de son mauvais rôle et décide d'aller vivre à Los Angeles. En pleine reconversion, il y devient le patron d’un nightclub et se fait rapidement une réputation dans le monde de la nuit. Pourtant, alors qu’une chanteuse est tuée sous ses yeux dans l’établissement, il part en croisade pour retrouver le meurtrier. Chloe Decker, une policière, mène elle aussi la même enquête. Lucifer la considère au départ comme sa rivale, avant de vite comprendre qu'une association avec elle fera avancer l'investigation plus vite.

Mais Dieu voit d'un assez mauvais œil la fuite de son employé et envoie sur Terre l’ange Amenadiel pour tenter de convaincre Lucifer de retourner aux Enfers. Il va alors devoir choisir entre la chaleur de la cité des anges et celle de son ancienne usine mortelle.

Tom Ellis et Lauren German incarnent les rôles principaux. Ils sont bien épaulés au casting par Aimee Garcia, Lesley-Ann Brandt, D.B. Woodside, Kevin Alejandro, Rachael Harris et Scarlett Estevez.

Une musique d'enfer

Il y a encore un an, personne se savait qu'il y aurait une saison 6. Les créateurs du show s'étaient donc amusés à trouver des idées amusantes pour finir la série en beauté. Ils ont alors le projet de faire un épisode sous forme de comédie musicale. Ce sera donc le neuvième de la saison 5, dont le titre très évocateur est Bloody Celestial Karaoke Jam.

Lors de la deuxième partie de l'événement DC Fandome, on a pu découvrir une première séquence chantée et dansée qui apparaîtra probablement dès le début de l'épisode. On y retrouve Lucifer, Chloe, Dan et Ella sur le terrain de football américain d'une université. Ella prend des photos d'un arbitre mort allongé sur le terrain. Elle explique que tout le monde a cru qu'il était mort d'une crise cardiaque, mis qu'elle avait découvert du poison sur son sifflet. Tout ceci est donc un meurtre ! Elle lâche alors, en parlant de la pauvre victime, "Encore un qui a mordu la poussière". En anglais, Another one bites the dust, soit le titre d'une des chansons les plus connues du groupe Queen. Et c'est justement la basse mythique du morceau qui résonne alors, Ella déclenchant sa prise de photos en rythme avec le groove.

À partir de là, policiers, sportifs, cheerleaders et spectateurs se mettent au diapason. Incrédule, Lucifer se demande bien ce qu'il se passe... Avant de succomber à son tour à la pulsion du chant et de la danse ! S'en suit une longue chorégraphie forte de plans aériens qui rappellent ceux des comédies musicales du début du siècle dernier. Personne ne résiste à l'appel du déhanché, même le cadavre qui finit par se relever pour pousser une dernière fois la chansonnette.

Cette première séquence irrésistible nous promet un épisode qu'il va être compliqué de regarder cloué dans son canapé. À n'en pas douter un des prochains préférés des fans !

Je vous en mets un peu plus ?

L'équipe de Lucifer a donc décidé de se faire plaisir en se permettant toutes les audaces. Il faut dire qu'il y a trois ans, la série était annulée avant d'être sauvée in-extremis par Netflix. Entre temps, le service de streaming l'a annulée à son tour, avant de se raviser et de lui offrir une saison 5 qui devait être la dernière... Avant de revenir en arrière et de donner son feu vert à une sixième de 10 épisodes, qui sera vraiment la dernière !

Le co-showrunner Joe Henderson s'amuse de la situation, confiant que c'est un mélange d'émotions et de coups de fouet, de joie et de gratitude.

La deuxième partie de la saison 5 de Lucifer, qui commencera avec l'épisode musical, devrait être disponible en fin d'année sur Netflix.