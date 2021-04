Lucifer saison 5 : Netflix dévoile la bande-annonce de la partie B

Alors que la première partie de la saison 5 de "Lucifer" est sortie le 21 août dernier sur Netflix, les nombreux fans de la série attendent impatiemment la suite. Et la plateforme de streaming vient de mettre en ligne les premières images de la partie B. Elles sont à découvrir ci-dessus.

Lucifer, une série aux nombreux fidèles

Lancée en 2016, Lucifer est rapidement devenue une série particulièrement prisée. D’abord produite par la Fox, elle est ensuite récupérée par Netflix qui capte très vite sa popularité. Son intrigue est adaptée du comic book imaginé par Mike Carey. Elle suit Lucifer Morningstar, le « Seigneur des Enfers », qui décide d’aller vivre à Los Angeles après être devenu lassé de sa position aux Enfers. Il y devient alors le propriétaire d’une boîte de nuit. Lorsqu’une chanteuse est assassinée dans son établissement, il décide de retrouver lui-même le coupable. Il rencontre alors Chloe Decker, la policière chargée de l’affaire. Le duo finit par faire équipe pour résoudre le crime.

Tom Ellis - Lucifer ©Netflix

Et cela fait maintenant quatre saisons et demie que Lucifer et Chloe forment l’un des duos les plus appréciés du petit écran. Après la diffusion des huit premiers épisodes de la cinquième saison, les nombreux fans du show attendent avec impatience le retour du duo incarné par Tom Ellis et Lauren German.

Lucifer de retour dans le trailer de la partie B

Cela fait maintenant plus de huit mois que la partie A du cinquième chapitre de Lucifer a été dévoilée. La saison 5 de la série met aux prises l’anti-héros avec son jumeau, Michael. Alors que Chloe croit voir revenir le principal protagoniste de la série à Los Angeles, il s’agit en fait de son frère. Celui-ci compte s’accaparer la vie de Lucifer, qui doit tenter de l’en empêcher. Après la sortie des premiers épisodes, la suite se fait attendre. Et Netflix vient de faire monter la pression d’un cran en en dévoilant la bande-annonce. Elle tease l'arrivée d'un nouveau protagoniste majeur. Cette fois, c'est le père du personnage joué par Tom Ellis qui vient semer la pagaille à Los Angeles. Et lorsque ce dernier décide de "prendre sa retraite", Lucifer comprend qu'il va devoir empêcher son propre frère de prendre sa place.

Lucifer © Netflix

Tout comme la première, la partie B de la saison 5 de Lucifer sera composée de 8 épisodes. Elle sera mise en ligne dans un peu moins d’un mois, le 28 mai prochain. On aura ensuite droit à une sixième saison. Si celle-ci n’a pas encore de date de sortie, on peut espérer la voir vers le début de l’année prochaine.