Lucifer saison 5 : Tom Ellis donne une date pour la partie 2

Alors que la première partie de la saison 5 de "Lucifer" est sortie le 21 août dernier sur Netflix, les fans attendait toujours de savoir quand ils pourront découvrir les derniers épisodes de la saison. Tom Ellis a révélé qu’ils pourraient être mis en ligne aux environs de la fin d’année.

L’intrigue de Lucifer

Librement adaptée du comic book de Mike Carey par Tom Kapinos, Lucifer est centrée sur le « Seigneur des Enfers », Lucifer Morningstar qui, lassé de sa position, décide de l’abandonner pour aller vivre à Los Angeles. Il y devient le patron d’un nightclub et obtient vite une certaine notoriété. Mais lorsqu’une chanteuse est assassinée sous ses yeux dans l’établissement, il se met à la recherche du coupable. Il croise alors le chemin de Chloe Decker, une policière qu’il voit comme un obstacle dans son enquête.

Malgré cela, Lucifer et Chloe finissent par s’associer pour arrêter le meurtrier. Mais alors qu’ils commencent à s’entendre et à former une vraie équipe, Dieu envoie sur Terre l’ange Amenadiel pour tenter de convaincre Lucifer de retourner aux Enfers. Ce dernier va alors devoir faire un choix, entre reprendre son ancienne vie ou poursuivre l’aventure avec sa nouvelle partenaire.

Ce sont Tom Ellis et Lauren German qui portent la série en y incarnant respectivement Lucifer et Chloe. Pour ce qui est des seconds rôles, Lesley-Ann Brandt, D.B. Woodside, Kevin Alejandro, Rachael Harris ou Scarlett Estevez s’y donnent la réplique.

Une sortie vers Noël pour la deuxième partie de la cinquième saison de Lucifer ?

Alors qu’il prenait part à un podcast pour Pilot TV, Tom Ellis a été interrogé sur la date à laquelle les huit derniers épisodes de la cinquième saison de Lucifer sortiraient sur Netflix. Et si l’acteur n’a pas eu de réponse définitive à donner, il a donné son avis sur la question. Prenant en compte le fait que le tournage de la cinquième saison n’a pas pu être terminé pour le moment à cause du coronavirus, il a révélé qu’on peut espérer découvrir les prochains épisodes pour la fin de l’année :

Les derniers huit épisodes, je ne sais pas quand ils seront mis en ligne car on doit encore finir de tourner le dernier. On en était à peu près à la moitié. Donc on y retourne, on commence par ça, et ensuite on enchaîne directement avec la saison six. Donc j’imagine qu’on peut espérer que la fin de la cinquième saison sera prête aux environs de Noël ou au début de l’année prochaine.

Le co-showrunner de Lucifer promet une saison 5 plus émotionnelle que jamais

En attendant de pouvoir découvrir la partie 2 de la saison 5, Joe Henderson, le co-showrunner de Lucifer, s’est exprimé il y a peu pour Entertainment Tonight sur ce que l’on peut en attendre. Et il a promis qu’elle serait la plus émotionnelle de ce que l’on a pu voir pour le moment :

La deuxième partie de la saison est la plus émotionnelle par rapport au côté sombre de la première. On a aussi des moments de légèreté mais pour moi la première partie commençait de manière un peu plus sombre. La deuxième sera à la fois plus légère et sombre et c’est toujours plus sombre avant l’aube.



Une grande partie de cette émotion sera due à la nouvelle dynamique familiale introduite dans la première partie de la saison :

C’est une histoire de famille. Papa est à la maison et il n’est pas content de ce que ses fils ont fait. Cette relation familiale, et ses aspects émotionnels, sont ce que l’on explorera beaucoup dans la deuxième partie.

Il faudra donc attendre plusieurs mois avant de pouvoir découvrir ce que promet Henderson. Netflix devrait communiquer sur la date de sortie de la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer lorsque le tournage aura repris.