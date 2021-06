Lucifer saison 5B : Netflix dévoile un bêtisier délirant

"Lucifer" continue de cartonner sur Netflix avec la mise en ligne de la saison 5 partie 2. En cadeau pour les fans, la plateforme a dévoilé un bêtisier de cette nouvelle saison.

Lucifer, quand Netflix récupère un hit

À l'origine Lucifer était diffusée sur la FOX durant trois saisons. Netflix a aidé à populariser la série en France en la diffusant avant d'en récupérer les droits d'exploitation. Ainsi, la plateforme a produit la saison 4 et compte poursuivre le show jusqu'à une sixième. Mais avant cela c'est la deuxième partie de la saison 5 qui a été mise en ligne depuis le 28 mai 2021. Les épisodes de 9 à 16 ont encore une fois convaincu le public avec l'humour qui a fait le succès de la série et de nombreux rebondissements. Surtout, était attendue la venue d'un personnage important dans la série : Dieu, le père de Lucifer !

Pour rappel, la série porte sur le fameux ange déchu. Lassé de régner sur l'enfer, il part pour Los Angeles. Là, il ouvre une boîte de nuit appelée "Le Lux". Lorsqu'une de ses connaissances meurt assassinée devant lui, il décide de retrouver le coupable. Son enquête personnelle le mène à croiser la route de l'inspectrice Chloé Decker. Ils finiront par travailler ensemble pour résoudre différentes affaires. Et bien que Lucifer dise ouvertement être le Diable, sa coéquipière mettra du temps avant de le prendre au mot...

Lucifer ©Netflix

Un bêtisier génial pour la saison 5B

Au fil des saisons Lucifer nous a fait rire principalement grâce à cette relation entre les deux protagonistes. Leur rapprochement a également aidé à maintenir l'intérêt des spectateurs. Ayant aimé suivre leurs aventures et celles des personnages secondaires durant plusieurs saisons, on ne se lasse pas devant un bêtisier de la saison 5 partie 2. Celui-ci a été mis en ligne par Netflix et on retrouve les habituels ratés, oublis de texte ou encore petits incidents avec le décor. On appréciera surtout Lauren German qui ironise sur l'accent de son collègue de jeu Tom Ellis, ou la phrase fétiche de l'interprète de Dieu, Dennis Haysbert : "vous allez voir", sans oublier les baisers improbables entre les membres du casting.

Les cinq saisons de Lucifer sont disponible sur Netflix. La saison 6 sera diffusée prochainement.