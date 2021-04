Lucifer saison 6 : le titre de l'épisode final dévoilé

Les fans de la série "Lucifer" sont gâtés en ce moment. La date de mise en ligne de la saison 5B vient d'être annoncée par Netflix après un retard causé par la crise sanitaire. Dans la foulée, on découvre avec beaucoup d'avance le titre de l'épisode final de la saison 6.

Quand Lucifer descend sur Terre

Diffusée pendant trois saisons sur la chaîne américaine FOX, la série Lucifer a été sauvée des flammes par Netflix quand une annulation est tombée. La plateforme a récupéré ce programme centré sur Lucifer Morningstar (Tom Ellis). Le Seigneur des Enfers régnait depuis trop longtemps sur son royaume et commençait à montrer des signes d'épuisement. C'est sur Terre, parmi les humains, qu'il décide de s'installer. À Las Vegas, forcément. La capitale du péché lui convient tout particulièrement et il devient propriétaire d'une boîte de nuit. Lorsqu'il assiste au meurtre d'une chanteuse, il décide de mener sa petite enquête pour retrouver le coupable. S'en suit sa rencontre avec Chloe Decker (Lauren German), une inspectrice qui ne le laisse pas indifférent.

Lucifer ©Netflix

Le duo s'est formé et on peut le suivre depuis quatre saisons et demi. La cinquième n'a été diffusée que partiellement sur Netflix. La partie 5B arrivera le 28 mai prochain pour reprendre les choses où elles se sont arrêtées. Lucifer était sur le point de déclarer sa flamme à sa partenaire. Les fans ont pris leur mal en patience car cette suite devait sortir en début d'année. Crise oblige, un report de quelques mois a eu lieu.

Un avant-goût de la saison 6

La diffusion de la saison 5B est très attendue mais elle va nous rapprocher un peu plus d'une fin déjà programmée. Lucifer s'achèvera avec une sixième et ultime salve de dix épisodes. Le co-showrnner Ildy Modrovich nous offre une petite friandise sur son compte Instagram. Il apparaît avec sa compère Joe Henderson pour révéler le titre de l'épisode final de la saison 6 : Partners 'Til the End, ou Partenaires jusqu'à la fin en VF. Quant à la personne effrayante en fond, c'est l'actrice Lesley-Ann Brandt (Maze dans la série) qui s'amuse à saboter le cliché :

Ce titre peut annoncer tout un tas de situations différentes. Que ce soit une séparation du tandem, la mort d'un des deux personnages ou tout simplement une alliance qui va se solidifier. Nul doute que les scénaristes ont préparé un bouquet final qui va procurer des émotions aux fans de Lucifer.