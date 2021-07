Lucifer saison 6 : un personnage important de retour sur les premières images

Lucifer sera bientôt de retour avec une saison 6 qui sera la dernière. En attendant d'avoir une première bande-annonce, les prochains épisodes se dévoilent avec les premières images. L'une d'entre elles confirme un retour important dans la série Netflix.

Précédemment dans Lucifer

Durant la saison 5 de Lucifer, beaucoup de choses se sont passées. Il y a notamment eu la venue de Dieu au moment où Lucifer et ses frères Amenadiel et Michael étaient en plein conflit. L'occasion pour Lucifer de régler ses problèmes avec son père qui en a profité pour rester un petit moment sur Terre. Puis la relation entre Lucifer et Chloe a connu des hauts et des bas. Il y a également eu le retour d'Eve, pour notre plus grand plaisir et celui de Maze.

Mais l'événement le plus important des derniers épisodes en date est probablement le décès de Dan. Une mort surprenante pour ce personnage présent depuis la première saison.

Dan reviendra

Depuis, les showrunners ont donné une explication sur cette décision de tuer l'ex de Chloe. Pendant un temps la saison 5 de Lucifer devait être la dernière. C'est alors le comédien Kevin Alejandro qui a suggéré la mort de son personnage. Sauf que par la suite Netflix a décidé de prolonger la série d'une saison supplémentaire. Une saison 6 qui sera tout de même marquée par la présence de Dan, comme on peut le voir sur les premières images.

Lucifer ©Netflix

Sur celle ci-dessus on retrouve Amenadiel dans un costume de policier. Derrière lui se trouve Dan. On peut imaginer qu'il sera présent comme un fantôme et servira de mentor à Amenadiel dans sa nouvelle profession. Cependant, Kevin Alejandro a précisé dans une interview avec TV Line que sont retour ne devrait pas se faire "de la façon dont les gens s'attendent". Il pourrait donc y avoir une petite surprise...

Les autres photos sont à découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous.





De quoi patienter en attendant une bande-annonce qui ne devrait pas tarder. En effet, Netflix a annoncé que la saison 6 de Lucifer sera disponible le 10 septembre.