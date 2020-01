Lucifer : un épisode musical prévu pour la saison 5

Vous avez aimé ? Partagez :

Un peu de musique dans ce monde de brutes. Lucifer continuera son escapade sur Terre dans une cinquième et dernière saison sur Netflix. La série se terminera sur une note festive puisqu’un épisode entièrement musical a été annoncé. Préparez-vous à voir Tom Ellis donner de la voix !

Sauvée de l’annulation par Netflix après la saison 3, la série Lucifer reviendra en 2020 pour la cinquième fois. Mais que les fans n’en demandent pas trop non plus, car ça sera la dernière fois que le duo formé par l’inspectrice Chloe Decke et le Seigneur des Enfers sa montrera. La conclusion prévue cette année sera de taille, avec deux parties qui formeront un tout de 16 épisodes. Largement de quoi nous rassasier ! Plusieurs fans ont par ailleurs émis l’hypothèse que Lucifer pourrait mourir à la fin de cette saison 5, ce qui s’avérerait être une conclusion assez surprenante, même si elle aurait le mérite de boucler la boucle définitivement.

Une double dose musicale dans la saison 5 de Lucifer

Pour encore plus nous surprendre, cette saison 5 demandera aux personnages de pousser la chansonnette. Il a déjà été annoncé qu’un épisode se déroulant dans les années 40, en hommage aux films noirs, allait contenir deux passages musicaux. Et Entertainment Weekly se charge de rapporter que la série ira encore plus loin en proposant carrément un épisode musical entier ! Un exercice particulier que l’équipe n’a pas pris à la légère. Comme l’explique le co-showrunner Ildy Modrovich, il fallait trouver une idée pour que cette parenthèse se tienne. Ce qu’ils ont, à l’évidence, réussi à faire !

Nous voulions avoir un vrai scénario qui justifie qu’ils se mettent tous à danser et à chanter. C’était comme jouer à Tetris [d’imaginer cet épisode], mais c’était extrêmement drôle. Ça s’annonce incroyable !

L’envie de faire du musical trottait depuis longtemps dans la tête de Modrovich et de son compère Joe Henderson. En partant du principe que cette saison sera la dernière, c’était le moment où jamais de se lancer ce défi. Rien n’est encore indiqué sur le contenu l’épisode mais on peut vous dire qu’il s’agira du neuvième, dont le titre très évocateur est Bloody Celestial Karaoke Jam. On a hâte de voir ce que Lucifer nous réserve car le musical a déjà été tenté dans plusieurs séries, avec un taux de réussite assez variable.

Aucune date de diffusion n’est encore annoncée pour la saison 5.