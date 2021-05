Lucky Luke : Michaël Youn va adapter la célèbre bande dessinée en série

Le comédien français Michael Youn serait en passe d'adapter la célèbre bande dessinée "Lucky Luke" en série télévisée. Ça serait le premier retour live du personnage depuis le film porté par Jean Dujardin en 2009.

Lucky Luke : un monstre sacré de la bande-dessinée

Il faut remonter à 1946 pour découvrir la toute première aventure de Lucky Luke. Le célèbre cow-boy est créé par le dessinateur belge Morris dans L'Almanach 1947, un hors-série du journal Spirou. À partir de la neuvième histoire, Morris peut compter sur un gros nom de la bande dessinée francophone : le scénariste René Goscinny. Depuis le décès de Morris en 2001, le dessin est assuré par Achdé. Lucky Luke compte aujourd'hui plus de 80 albums. Le dernier en date, Un cow-boy dans le coton, est sorti l'année dernière.

Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke ©Xilam Production

Côté adaptation, le célèbre cow-boy a été dérivé sous de nombreuses formes, majoritairement en animation. Le tout premier long-métrage d'animation Lucky Luke sort en 1971. Réalisé par les studios belges Belvision, Daisy Town est écrit par René Goscinny et Morris eux-mêmes. Cinq ans plus tard sort La Ballade des Dalton, un dessin animé culte produit par les studios Idéfix. Après quelques autres adaptations, Lucky Luke est également dérivé sur le petit écran, notamment à travers la série d'animation produite en 2001 par Xilam : Les Nouvelles aventures de Lucky Luke. Puis, en 2007, un nouveau film d'animation voit le jour, toujours produit par Xilam : Tous à l'Ouest.

Lucky Luke a également été adapté en version live. Le tout premier film en prises de vue réelles remonte à 1991 où Terence Hill incarne le célèbre cow-boy dans un film simplement intitulé Lucky Luke. En France, Lucky Luke a été incarné par la star Jean Dujardin dans un film de James Huth, sorti en 2009. Malheureusement, le long-métrage a reçu des critiques désastreuses de la part de la presse comme des spectateurs.

Michael Youn travaille sur une nouvelle adaptation

Federation Entertainment et Un Pour Tous Productions s'associent pour développer une série centrée sur Lucky Luke. Le show sera co-créé et réalisé par Michael Youn. On ne sait pas encore si ce dernier apparaîtra dans le show ou pas. Le comédien figurait déjà au casting du film Lucky Luke dans la peau de Billy The Kid. Selon Variety, les deux sociétés ont acquis les droits d'exploitation de 46 bandes dessinées de Lucky Comics, ce qui leur permet d'utiliser tous les personnages et intrigues papiers. Une entreprise dans laquelle Michael Youn est fière de s'embarquer comme il l'a lui-même commenté :

Étant un grand fan de la BD, je suis très excité de faire partie de cette aventure. Et j’ai hâte de la partager avec vous.

Lucky Luke ©Union Générale Cinématographique (UGC) / France 2 Cinéma

Pascal Breton, à la tête de Federation Entertainment a précisé que :

Produire c’est réaliser ses rêves d’enfance. J’ai commencé ma carrière en produisant Babar et Tintin. L’opportunité que nous avons aujourd’hui de traduire en fiction l’univers mythique de Lucky Luke et des Dalton en y engageant le talent de Michael Youn, est une chance merveilleuse pour faire partager au monde entier nos imaginaires d’enfants !

Tandis que Rémi Préchac et Julien Vallespi, les patrons de Un Pour Tous Productions ont ajouté que :

Adapter en série une licence patrimoniale telle que Lucky Luke est un défi que nous sommes fiers de relever. Surtout aux côtés de Federation et de Michaël Youn. Nous souhaitons, à travers cette création, nous adresser à un public intergénérationnel comme ont su si bien le faire Morris et Goscinny.

Cette série Lucky Luke n'a évidemment pas encore de date de sortie, ni même de début de production. Mais ce produit s'inscrit comme un projet inédit dans le paysage audiovisuel français. Affaire à suivre donc.