Lucy Liu dans une nouvelle série tirée de Stephen King

Après "Why Woman Kill", Lucy Liu a déjà trouvé une nouvelle série. Elle sera dans l'adaptation en mini-série de "Later" ("Après" en VF), le roman de Stephen King, produite par Blumhouse.

Lucy Liu chez Stephen King

Stephen King ne cesse d'inspirer le cinéma et les séries. Le célèbre auteur a vu une grande partie de son œuvre littéraire être adaptée. Forcément, dans le lot, tout n'était pas pertinent. Mais on garde toujours un œil sur ce qui se fait, même lorsque cela concerne un roman moins connu de King, ou du moins plus récente. Comme avec Après (Later en VO), paru en début d'année 2021. Un peu moins d'un an après la sortie du roman on apprend par Deadline qu'une mini-série avec Lucy Liu est en préparation. La production sera gérée par Blumhouse, ce qui rend tout de suite la chose assez alléchante.

Simon (Lucy Liu) - Why Woman Kill ©CBS

La comédienne est plutôt dans une bonne période en ce moment. Elle était au premier plan de la saison 1 de Why Woman Kill en 2019. Et elle est annoncé au casting de Shazam! Fury of the Gods prévu pour 2023. Entre temps, on devrait donc pouvoir la découvrir dans cette prochaine série. La production de Later n'en est qu'à ses débuts mais on peut espérer qu'elle prendra moins de temps que celle du film DC.

L'histoire de Later

La série mettra en scène Tia, une mère célibataire et propriétaire d'une agence littéraire. Cette dernière vit avec son fils Jamie, qui a la capacité de parler aux morts. Un pouvoir qui sera plus utile que dans Sixième sens puisqu'il permettra à Tia de communiquer avec un de ses clients décédé pour qu'il termine son livre. Elle pourra ainsi publier son roman malgré tout et espérer sauver son entreprise. D'après ce résumé, on devrait donc avoir une adaptation assez fidèle du roman de Stephen King. Le scénario a été confié à Raelle Tucker qui a notamment travaillé sur True Blood et Jessica Jones. En attendant la sortie de la série, vous pouvez toujours vous pencher sur le roman de Stephen King disponible en librairie.