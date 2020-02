Luke Cage : comment aurait pu se dérouler la saison 3 sans l’annulation ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Les fans de Luke Cage ont dû dire au revoir à leur série en 2018. Mais comment se serait déroulée la saison 3 sans l’annulation ? Découvrez les déclarations du créateur de la série.

En octobre 2018, Netflix annulait Luke Cage. L’annulation d’une série est toujours une nouvelle dure à accepter. En effet, certains fans de l’univers Marvel se remettent encore difficilement de l’annulation de The Defenders et plus globalement de toutes les séries Marvel. Un univers sur lequel Netflix avait beaucoup misé ces dernières années. Mais il y a à peine quelques jours, Twitter s’enflammait parce que le costume du nouveau Batman ressemblait à celui de Matt Murdock dans Daredevil. C’est donc vous dire si l’enthousiasme est toujours là !

Une saison 3 pleine de “si”

“Ce qui aurait pu être” n’égalera jamais le fait de voir un épisode de sa série préférée en entier, mais cela peut donner un certain réconfort à des fans inconditionnels. Selon Comicbook.com, Cheo Hodari Coker, le créateur de la série avait des plans prometteurs.

C’était fou parce qu’on avait l’intention de parler de tout ce qui se passe dans la presse ces jours-ci. Je ne peux pas tout dire sur ce qu’on avait prévu, vous savez, je ne veux pas que des assassins de Marvel sortent pour me tuer. [Rires] Mais ce que je peux dire c’est que nous avions une très bonne saison de prévue, une saison qui aurait bouclé la boucle de Luke Cage en tant que personnage.

Coker a continué.

On voit des gens sur les réseaux sociaux qui disent « oh mon dieu, on a transformé Luke en gangster”. Ils ne diraient pas ça si ils avaient eu l’opportunité de voir les 3 saisons et de voir la direction que Luke Cage aurait pris. j’ai toujours été un fan de Luke Cage, Mais j’étais aussi un fan de Chris Claremont, Frank Miller, Wolverine, X-Men et des comics book tu vois ? Et ce n’est pas avant que Brian Michael Bendis reboote Luke Cage dans Jessica Jones que j’ai trouvé ça libérateur d’approcher des personnages déjà établis dans l’univers de Luke Cage dans une perspective différente.

Ces déclarations ne vous feront peut-être pas aussi plaisir qu’une nouvelle saison de Luke Cage, mais elles apporteront des réponses à des questions que vous vous êtes sûrement posés depuis l’annulation de la série.

Faites vous plaisir et regardez (encore pour certains) les deux saisons de Luke Cage sur Netflix.