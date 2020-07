Luke Cage : la vérité sur la mort du personnage de Mahershala Ali

Cheo Hodari Coker, le créateur de la série « Luke Cage », revient sur un des éléments de la première saison. Il révèle pourquoi le méchant Cottonmouth, interprété par Mahershala Ali, est mort aussi prématurément dans la série Marvel.

Luke Cage : la série qui valait deux saisons

Luke Cage est un personnage célèbre de l'écurie Marvel puisqu'il est l'un des premiers super-héros noirs des comics. Il est créé en 1972 par Archie Goodwin, George Tuska, Roy Thomas et John Romita Sr. Recouvert d'une peau impénétrable et indestructible, Luke Cage est un ancien hors-la-loi qui œuvre maintenant du côté des super-héros. Il a notamment été membre des Avengers, et a également créé sa propre équipe : les héros à louer. Il s'associe régulièrement à d'autres héros urbains comme Daredevil et Iron Fist. En 2016 Cheo Hodari Coker lance la série Netflix centrée sur Luke Cage. Composée de deux saisons elle s'inscrit plus largement dans l'univers de The Defenders qui regroupe plusieurs séries à savoir : Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et Daredevil. Le show centré sur Luke Cage a rencontré un certain succès lors de sa première saison mais n'a pas suscité un énorme intérêt pour sa deuxième saison.

Pourquoi Cottonmouth est mort aussi prématurément ?

L'un des protagonistes les plus appréciés de la saison 1 demeure Cottonmouth, le puissant mafieux interprété par l'inégalable Mahershala Ali. Malgré sa popularité, le personnage est tué pendant la première moitié de la saison 1 du show. Un choix conscient et prémédité sur lequel Cheo Hodari Coker donne quelques précisions. Le showrunner précise que ce choix était inévitable car Mahershala Ali avait signé un contrat de 7 épisodes seulement. C'est en tout cas ce qu'avance Cheo Hodari Coker lors d'une réponse à un fan sur les réseaux sociaux (via Screenrant) :

Nous ne l'avons eu que pour 7 épisodes. C'est pourquoi il a accepté de faire la série.

Cette raison contractuelle explique le peu de temps d'écran de Cottonmouth dans la première saison de Luke Cage. Mais c'est finalement aussi l'absence de ce personnage qui le rend aussi culte. C'était en tout cas incontestablement l'un des éléments forts de cette première saison. Quant à Luke Cage, on ne sait pas encore s'il fera son retour au sein du Marvel Cinematic Universe...