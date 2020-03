Lulu Wilson (Annabelle 2) quitte l'horreur pour une série comique

Lulu Wilson, qui avait marqué les esprits dans "Ouija : les origines" et "Annabelle 2", va passer à un tout autre genre avec "Valley Trash", une série comique développée par ABC.

Bien qu'elle soit encore jeune, voilà un moment qu'on suit le parcours de Lulu Wilson. Notamment parce qu'elle a enchaîné avec des films d'horreur marquants, et ce, depuis qu'elle a huit ans. Ainsi, en l'espace de quelques années, on a pu la voir dans Délivre-nous du mal (2014), Ouija : les origines (2016) et Annabelle 2 (2017).

Et comme si cela ne suffisait pas, elle a ensuite enchaîné à la télévision avec la série Netflix The Haunting of Hill House (2018). On pourrait également ajouter une courte présence dans Sharp Objects, série qui, si elle ne rentre pas dans la case horreur, reste une proposition de genre assez particulière. Résultat, on aurait pu craindre que la comédienne soit déjà cataloguée dans un genre. Mais il n'en est rien. La preuve avec Valley Trash, une série d'ABC qui va la mener à un tout autre style : la comédie !

Ambiance Mean Girl pour Lulu Wilson

D'après Deadline, Lulu Wilson aurait été engagée pour tenir le rôle principal aux côtés de Jason Lee. Dedans, on suivra la famille Harman vivant dans une vallée et qui, soudain, va devoir faire face à un véritable choc culturel quand la fille, Abby, une adolescente de 14 ans, est acceptée dans un lycée privé et prestigieux de Los Angeles. La rencontre de deux mondes, de deux classes sociales, que devra gérer la jeune fille.

C'est donc Lulu Wilson qui campera le rôle d'Abby. Un personnage décrit comme un garçon manqué, intelligent et confiant, mais qui va subir l'intimidation de la fille la plus populaire du lycée. On n'en sait pas beaucoup plus à ce stade, si ce n'est que Jason Lee jouera le père, et que la série sera écrite par Niki Schwartz-Wright.

Pour l'instant ABC a simplement commandé un pilote. Et aucune date n'a été précisée.