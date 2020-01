Luna Nera : pourquoi regarder la nouvelle série ensorcelante de Netflix ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Netflix lève le voile sur sa nouvelle série, « Luna Nera », une série historique italienne qui se déroule au XVIIème siècle et qui conte l’histoire des sorcières de l’époque… Mais que devez-vous attendre de ce show mystique ? Focus sur ce programme intriguant.

Un projet ambitieux

L’originalité du programme tient du fait qu’il se déroule à Rome au XVIIe siècle. En voici le pitch :

La jeune Ade, 16 ans, officie comme sage-femme. Sa vie bascule quand on l’accuse de sorcellerie après le décès d’un nouveau-né. Ade prend la fuite. Elle est recueillie par une famille de « sorcières ». La jeune femme doit alors faire un choix. Accomplir sa destinée ou vivre la passion interdite qui l’unit au fils d’un chasseur de sorcières ?

Si le tiraillement entre développement personnel et histoire d’amour n’est pas d’une originalité folle, l’ironie est forte dans ce cas précis et promet moult conflits. Luna Nera a été tournée dans les studios de Cinecittà ainsi que dans la campagne environnante. C’est une première pour une série fantastique italienne d’être proposée à l’échelle mondiale. Autre point original – et c’est tant mieux – le programme est entièrement écrit et réalisé par des femmes, dont Francesca Comencini, connue notamment pour Gomorra. Pour elle, les sorcières sont étroitement liées à la condition des femmes et leur bataille pour l’égalité.

La sorcière est un symbole que le féminisme a repris durant les années 1970 […] [Elles représentent] une grande utopie qui revient fréquemment à la mode.

Pourquoi on va regarder ?

Luna Nera est l’adaptation des romans éponymes de Tiziana Triana. L’autrice, afin d’écrire avec le plus de vraisemblance possible, s’est inspirée de sources d’époque. A noter qu’elle collabore au scénario de la série, ce qui peut être un réel avantage.

Avec Luna Nera, on sent une réelle volonté esthétique. Le travail sur la lumière et les couleurs confère à l’ensemble un charme particulier. Les décors et les costumes participent eux aussi à l’immersion dans cet univers aussi méconnu qu’inquiétant. Figures mystérieuses encapuchonnées, chevauchées dans la campagne italienne, démonstration de pouvoirs… Tout y est.

Si comme on l’a dit les sorcières ont été maintes et maintes fois portées à l’écran, les images du programme dégagent une certaine originalité. Bien plus dark que Charmed, sans doute moins glauque que l’éprouvant The Witch, Luna Nera pourrait être une (très) bonne surprise.

Luna Nera est à découvrir sur Netflix à partir du 31 janvier.