Lupin : la série Netflix aura-t-elle une saison 3 ?

Dans la foulée de l'annonce de la date de sortie des prochains épisodes, une troisième saison de "Lupin" vient d'être officialisée. Netflix décide tout logiquement de continuer à miser sur son plus gros succès original produit en France.

Lupin : Omar Sy joue au Gentleman cambrioleur

Netflix tient enfin son succès d'envergure made in France avec Lupin. La sympathique série portée par Omar Sy n'a pas que convaincu à domicile, elle a aussi cartonné à l'étranger. Au lieu d'adapter directement l'une des aventures du personnage inventé par Maurice Leblanc, ce programme original Netflix fait un petit pas de côté pour présenter un héros qui s'inspire d'Arsène Lupin.

Dénommé Assane Diop, il a enduré la perte de son père et cherche désormais à connaître la vérité. Durant son enquête, il ne tarde pas à comprendre qu'Hubert Pellegrini, l'ancien patron de son géniteur, y est pour quelque chose. Mené par une conviction infaillible, Assane va tout mettre en œuvre pour se venger. Sauf qu'à la fin de la toute première salve d'épisodes, son fils était enlevé lors d'une belle journée en famille à Etretat. Le public est resté sur une note de suspense et on attend maintenant la seconde partie pour découvrir ce qu'il va se passer.

Lupin ©Netflix

Une saison 3 va voir le jour

Netflix vient d'annoncer dans une nouvelle bande-annonce que la mise en ligne de la partie 2 interviendra le 11 juin. Omar Sy a déjà laissé entendre qu'un prolongement n'était pas à exclure. Une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, on apprend qu'une partie 3 est dans les tuyaux. C'est via ce lien que la plateforme s'amuse avec son audience et rend la chose officielle. Omar Sy n'a pas tardé à confirmer cette information sur Twitter, sans pour autant en dire plus sur le sujet.

S'il est encore trop tôt pour évoquer une date de mise en ligne, il nous semble probable qu'elle n'intervienne pas avant l'année prochaine. À moins que Netflix continue à un rythme soutenu et nous donne cette suite entre juin et décembre 2021. On se demande forcément comment cette suite va s'enquiller par rapport au reste. La partie 2 va-t-elle encore nous laisser sur un twist ? On en saura plus en juin prochain.