Lupin : la série Netflix avec Omar Sy dévoile sa bande-annonce

La série originale « Lupin » produite par Netflix se dévoile dans sa première bande-annonce. Pour le moment constitué d'une saison de 10 épisodes, le show met en vedette Omar Sy dans la peau du gentleman cambrioleur.

Retour sur l'histoire d'Arsène Lupin

Arsène Lupin est un personnage culte, qui a été dérivé sous de nombreuses formes au cours du temps. Il est créé en 1905 par Maurice Leblanc, qui fait apparaître un gentleman cambrioleur dans le magazine Je sais tout. Très rapidement, l'auteur adapte ce personnage à travers son propre recueil de nouvelles : Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Face au succès grandissant du personnage, Maurice Leblanc va écrire 18 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre sur Arsène Lupin jusqu'à son décès en 1941. Le héros connaît très rapidement une carrière internationale, et est adapté au cinéma dès 1908. D'abord dans des courts-métrages, avant de passer au long. Il s'est même mesuré à Sherlock Holmes en 1910 dans Arsène Lupin affronte Sherlock Holmes, un film allemand de Viggo Larsen. En France il est adapté par Michel Carré en 1909. Ensuite, Arsène Lupin apparaît en Angleterre en 1916, en Hongrie en 1921, au Japon en 1923 et aux États-Unis dès 1919.

Au Japon aussi le personnage devient un phénomène. En 1967, Monkey Punch écrit un manga sur Lupin III, le petit-fils du personnage. Même un certain Hayao Miyazaki, encore à ses tout débuts, va s'attaquer au mythe. Le Château de Cagliostro est le premier essai cinématographique de cette future légende de l'animation. Arsène Lupin est donc décliné partout, tout le temps. Il est notamment interprété par Romain Duris dans le film de Jean-Paul Salomé en 2004, et son petit-fils présenté il y a peu en animation dans le récent Lupin III : The First. Tout ça pour arriver à 2021, et la nouvelle adaptation Netflix portée par Omar Sy.

Omar Sy dans la peau du gentleman cambrioleur

Cette nouvelle version, produite par Netflix, proposera Omar Sy dans le rôle d'Arsène Lupin. Une représentation inédite qui devrait rafraîchir la franchise et l'envoyer vers de nouveaux horizons. Dirigé par George Kay, le show permettra de mettre en scène le célèbre cambrioleur dans la capitale française. Un décor familier qui devrait séduire le public parisien. Outre Omar Sy, le reste du casting se compose notamment de Hervé Pierre, de Nicole Garcia, de Ludivine Sagnier, ou encore de Soufiane Guerrab.

Lupin ©Netflix

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de cette série intrigante et inédite. Omar Sy semble interpréter un Arsène Lupin solide et convaincant. Louis Leterrier, le réalisateur de Insaisissables, s'est occupé de la réalisation de certains épisodes de la série. Ainsi, il passe des magiciens cambrioleurs au gentleman cambrioleur. Pas trop dépaysant. La mise en scène a l'air maîtrisée, et promet de jouer avec les décors de la capitale parisienne, jusqu'à la pyramide du Louvre. Bref, la série est à retrouver le 8 janvier sur Netflix.