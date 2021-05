Lupin : Netflix dévoile la bande-annonce et la date de sortie de la partie 2

Netflix nous donne des nouvelles de la partie 2 de "Lupin" avec une bande-annonce. Omar Sy est de retour pour achever sa vengeance, en plus de devoir sauver son fils. Une date de mise en ligne vient également d'être communiquée par la plateforme.

Lupin : la France tient son grand succès sur Netflix

Netflix a mis en place une stratégie mondiale pour créer du contenu original en provenance des quatre coins du globe. La France n'y échappe pas, avec déjà plusieurs titres disponibles. Mais avant Lupin, on ne pouvait pas dire que notre pays était un fournisseur privilégié de succès. Nous pouvons maintenant se réjouir d'avoir un carton local ayant fonctionné à l'international.

La série avec Omar Sy n'est pas une adaptation stricte du personnage créé par Maurice Leblanc. Il s'agit davantage d'une relecture moderne où le personnage principal, Assane Diop, s'inspire du célèbre gentleman cambrioleur. Désireux de venger la mort de son père, il met ses talents de voleur au service de cette mission personnelle. Mais la situation lui a totalement échappé dans le dernier épisode quand son fils s'est fait enlever lors d'un passage à Etretat. La seconde partie de cette saison va reprendre là où les choses se sont arrêtées, pour un succès que l'on imagine immense encore une fois.

Assane Diop (Omar Sy) - Lupin ©Netflix

Une date pour la partie 2

Netflix ne veut pas que l'on oublie sa série et a prévu un retour assez rapide. La plateforme avait prévenu que nous aurions les épisodes restants à l'été prochain, sans pour autant donner une date précise. C'est désormais chose faite et, bonne nouvelle, il ne faudra plus attendre trop longtemps ! L'intégralité de la partie 2 sera mise en ligne le 11 juin, soit pile dans un mois. Cette annonce s'accompagne d'une bande-annonce qui en dévoile plus sur le reste de l'intrigue. Assane va chercher à atteindre Pellegrini tout en préservant sa famille. Une tâche pas si facile quand on est l'homme le plus recherché de France. Son esprit débrouillard et sa dextérité seront des atouts majeurs pour parvenir à ses fins. Sans surprise, les ingrédients qui ont fait la réussite de la première partie ont l'air toujours là.