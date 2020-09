Lupin : Netflix dévoile le teaser de la série avec Omar Sy

Arsène Lupin va connaître une nouvelle incarnation, moderne. C'est la star française Omar Sy qui se glisse cette fois dans le costume, pour une revisite qui se veut ancrée dans notre temps. La série sera à découvrir sur Netflix en janvier et la plateforme vient de dévoiler un nouvel aperçu.

Arsène Lupin réinventé grâce à Omar Sy

Le personnage inventé par Maurice Blanc aura connu plusieurs vies grâce à des adaptations sur nos écrans. Une de plus s'ajoute à la liste, sous la forme d'une série pour Netflix produite par Gaumont Télévision. La plateforme laisse encore de la place dans son catalogue pour une production locale. Des acteurs connus ont incarné Arsène Lupin et ce sera cette fois au tour d'Omar Sy de lui donner vie. Un choix intéressant et différent, qui va pour une fois transformer le gentleman cambrioleur en un homme de couleur. Quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis son invention. Outre ce changement important, c'est avant tout un bon acteur qui va porter la série et ça reste l'essentiel. Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella et Soufiane Guerrab sont les autres membres principaux du casting. Derrière la caméra, c'est aussi un réalisateur confirmé, Louis Leterrier, qui s'occupera des trois premiers épisodes. Pour les deux suivants, qui porteront le total à 5, Marcela Said s'en est chargée.

Le Louvre dans le viseur du gentleman cambrioleur

L'intrigue ne s'était pas trop laissée approcher jusqu'à présent mais le nouveau teaser de la série que vient de dévoiler Netflix nous en raconte enfin plus. Titré Lupin : Dans l'ombre d'Arsène, le programme va suivre notre héros qui veut faire un vol au sein du Musée du Louvre. Le personnage se présente directement en s'adressant au public, se vantant d'avoir hérité d'une fortune. Mais pas d'une grosse somme d'argent. Il parle plutôt d'un bouquin sur Arsène Lupin, qui va l'inspirer dans sa vie. Un héritage culturel qui pousse le dénommé Assane Diop à marcher sur les pas de son modèle pour faire des gros coups. Le garçon n'est pas sorti d'un milieu social aisé mais sa débrouille et son inspiration vont lui permettre de s'élever à sa manière. La série dessine un Lupin dans l'ère du temps, qui trouve une parfaite illustration dans son costume, mélange entre un manteau élégant et une veste de jogging. On ne sait pas encore précisément quel sera son objectif mais les différentes images dans le Louvre laissent penser qu'il va essayer de monter un plan pour dérober une oeuvre.

Tout est là pour que Lupin soit un succès sur Netflix et la présence d'Omar Sy, désormais identifié à l'international, pourra aider à rameuter des abonnés d'autres pays. Rendez-vous en janvier, à une date encore inconnue, pour la mise en ligne des épisodes.