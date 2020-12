Lupin : Netflix dévoile un extrait de la série avec Omar Sy

Le gentleman cambrioleur Arsène Lupin va avoir une nouvelle incarnation grâce à Netflix. Tandis que la série portée par la star Omar Sy sera lancée le 8 janvier, la plateforme nous dévoile un nouvel extrait à quelques jours.

Omar Sy devient un Lupin des temps modernes

Figure mythique de la littérature inventée par Maurice Leblanc, Arsène Lupin n'aura pas échappé à des adaptations sur nos écrans. Plusieurs acteurs se sont déjà frottés à ce rôle mais jamais un homme de couleur n'avait pu le faire. Ça sera chose faite avec la série Lupin sur Netflix. Une production française qui se veut dans l'air du temps, avec une très grosse star : Omar Sy. Il est à lui seul l'argument principal pour nous donner envie de voir cette nouvelle version. L'intrigue se passe de nos jours et présente un certain Assane Diop, un employé au musée du Louvre qui traîne dans un des affaires pas très nettes. Après la bande-annonce, Netfllix a dévoilé un extrait qui nous permet de mieux comprendre les ressorts de l'intrigue.

On suit dedans le héros, qui se rend chez une sorte de bandit de son quartier. Il lui doit visiblement une bonne somme d'argent sauf qu'il n'est malheureusement pas en mesure de lui donner. La visite qu'il lui rend va mal tourner mais il trouvera un moyen de retourner la situation en expliquant qu'il a un plan qui peut leur permettre à tous de gagner pas mal. Au final, ceux que l'on imaginait comme les méchants vont devenir des associés d'Assana.

Prochain succès de Netflix ?

On saisit un peu mieux ce que la série veut faire. Elle ne va pas strictement reprendre le personnage d'Arsène Lupin mais plutôt montrer quelqu'un qui s'inspire de son esprit pour essayer de s'extraire de sa condition. On comprend que l'on aura un mélange entre action, humour et discours sur notre époque (la lutte des classes semble être un thème abordé).

La série pourra compter sur Louis Leterrier à la mise en scène, avec également Hervé Pierre, Nicole Garcia, Ludivine Sagnier et Soufiane Guerrab au casting. Omar Sy étant une star qui a fait son trou aux Etats-Unis, Lupin peut avoir un petit potentiel pour être consommé ailleurs qu'en France. Les épisodes seront mis en ligne le 8 janvier prochain.