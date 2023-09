Lupin : Omar Sy à quitte ou double dans le trailer de la partie 3

Omar Sy renfile les déguisements d'Assane Diop pour la troisième partie de la série "Lupin". Des épisodes attendus prochainement sur Netflix et dont la bande-annonce suggère qu'un casse impressionnant se prépare, et qu'un drame se joue...

Omar Sy prépare un casse "impossible"

Succès français éclatant de Netflix, la série Lupin connaît de beaux jours depuis sa toute première diffusion en janvier 2021. Avec Omar Sy dans cette adaptation contemporaine et très libre des histoires du légendaire gentleman cambrioleur Arsène Lupin - l'acteur y incarnant Assane Diop, cambrioleur de génie -, le public s'est déjà amusé devant deux saisons. Des premières aventures qui en appelaient d'autres, et celles-ci se dévoilent généreusement dans le trailer de la saison 3 (vidéo en tête d'article).

Assane Diop (Omar Sy) - Lupin ©Netflix

Grimé de mille manières, toujours aussi inventif, entouré de Benjamin (Antoine Gouy) et Claire (Ludivine Sagnier)dans les bas-fonds comme dans les haut lieux de la capitale, Assane apparaît plus déterminé que jamais. Et il va lui falloir bien plus que ça, puisque sont en jeu d'une part un cambriolage qu'il annonce comme "LE coup" et, d'autre part la vie de sa mère. Aurait-il ainsi trouvé adversaire à sa mesure ?

Un casse "impossible" qui s'annonce donc spectaculaire dans sa conception et son exécution, et un drame plus intime et personnel qui va s'y mêler. Rendez-vous le 5 octobre 2023 sur Netflix, date à laquelle la partie 3 de Lupin sera diffusée sur Netflix.