Lupin : Omar Sy de retour dans le premier teaser de la partie 3

Omar Sy est de retour dans le premier teaser de la partie 3"Lupin", la série française qui cartonne sur Netflix. Le personnage a encore quelques tours dans son sac pour nous impressionner et nul doute que le succès sera une nouvelle fois au rendez-vous.

Lupin : Omar Sy en gentleman cambrioleur

Arsène Lupin est de la trempe de ces personnages qui semblent immortels et voués à perdurer dans l'imaginaire collectif. Netflix s'est donc attaqué au mythe en essayant de le dépoussiérer. Ou, du moins, de le mettre au goût du jour. La série lancée en 2021 s'inspire donc des écrits de Maurice Leblanc, en narrant les aventures d'Assane Diop. Admiratif d'Arsène Lupin depuis son enfance, il se spécialise dans le vol en se jouant de tout le monde. Un jour, il s'attaque à la famille Pellegrini, qui ne s'est pas privée des années plus tôt d'envoyer son père en prison pour un vol qu'il n'avait pas commis. Dans cette affaire, Assane se met en danger et expose également ses proches, dont son fils, Raoul.

Premier aperçu de la partie 3

Lupin a connu un succès dingue à son lancement. Elle s'est retrouvée dans le top 10 des séries les plus visionnées sur la plateforme dans de nombreux pays. La tête d'affiche, Omar Sy, a joué en faveur de cet élan populaire. Pour l'heure, le show a connu deux parties et il sera bientôt de retour pour ce qui pourrait être le bouquet final. Netflix vient de révéler le teaser de la partie 3. Ces images ne dénotent pas avec ce que l'on connaît de la série. Les principaux personnages seront de la partie, alors que le héros est devenu un criminel activement recherché en France.

Assane Diop (Omar Sy) ©Netflix

Malgré le fait qu'il soit recherché par les autorités, une partie de l'opinion publique semble se ranger de son côté, comme en atteste ce passage où l'on voit des gens arborer un masque à son effigie. L'intrigue reste cependant assez mystérieuse pour le moment mais on pense comprendre qu'il s'agira de la dernière salve d'épisodes. Assane parle en voix-off d'une sortie "en beauté" et Omar Sy a également laissé entendre dans un tweet que la fin était proche :

Aucune date de diffusion n'a été dévoilée. Les épisodes pourraient arriver avant la fin d'année ou début 2023.