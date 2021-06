Lupin : que vaut la partie 2 de la série Netflix ?

Les cinq nouveaux épisodes de "Lupin" arrivent sur Netflix ce vendredi 11 juin. Assane Diop (Omar Sy) va devoir redoubler d'effort pour échapper à ses ennemis dans une partie 2 plus sombre, mais aussi plus ambitieuse.

Lupin : le hold-up réussi de Netflix

Sortie en janvier 2021 sur Netflix, la série Lupin a connu un succès impressionnant. En à peine quelques jours, elle s'est en effet hissée dans le top 10 mondial de la plateforme. Plus fort encore, elle est devenue la première série française à s'imposer en tête des programmes Netflix les plus regardés aux États-Unis. Pour rappel, Lupin suit les exploits d'Assane Diop (Omar Sy), un homme passionné d'Arsène Lupin qui s'inspire de ce dernier pour tenter de venger la mort de son père. À la fin de la première partie, le piège se refermait sur lui, puisque ses ennemis parvenait à kidnapper son fils. Après cinq (longs) mois d'attente, la partie 2 de Lupin arrive enfin sur Netflix ce vendredi 11 juin. Est-elle à la hauteur de l'événement ? On vous offre des éléments de réponse.

Assane Diop (Omar Sy) - Lupin © Netflix

L'étau se resserre

La partie 2 de Lupin débute juste après les événements du dernier épisode de la partie 1, à Etretat. Raoul, le fils d'Assane Diop vient d'être enlevé par l'homme de main de Pellegrini. Les cartes sont redistribuées : alors qu'il avait toujours un coup d'avance, Assane est désormais en position de faiblesse. Comme dévoilé dans la bande-annonce, son fils se trouve dans une maison abandonnée en pleine campagne. Assane s'y rend donc pour le retrouver.

La séquence dans l'immense bâtisse très hitchcockienne nous révèle vite les enjeux de cette nouvelle partie : l'étau se resserre autour du personnage d'Omar Sy. Ses adversaires sont sur ses traces, et il va devoir redoubler d'intelligence pour ne pas se faire attraper. Les rôles sont inversés : il n'est plus le chasseur, mais la proie. Son identité étant été révélée, il va devoir se montrer beaucoup plus discret dans ses démarches. L'ombre d'Arsène Lupin plane encore sur la série, mais n'est plus utilisée par Assane de la même manière.

Assane Diop (Omar Sy) - Lupin partie 2 © Netflix

Le récit devient plus profond et plus sombre que dans la partie 1, où Paris s'apparentait à un vaste terrain de jeux. Dans ces nouveaux épisodes, Assane explore son passé avec plus de profondeur. Tout comme la ville. Une séquence particulièrement saisissante dans les Catacombes, mise en scène par Hugo Gélin, reste en mémoire. Tout comme celle très ambitieuse de l'Opéra. De vraies belles prouesses, qui devraient de nouveau propulser Lupin en tête des programmes les plus vus de Netflix.

Le dernier épisode offre également une fin ouverte, pour une partie 3 qui est en ce moment en cours d'écriture.