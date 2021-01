Lupin sur Netflix : la fête d'Étretat existe-t-elle vraiment ?

Depuis son lancement sur Netflix, la série française "Lupin" connaît un vif succès. Le show fait circuler plusieurs références et clins d'œil, à commencer par cette fête consacrée à Arsène Lupin qui se déroulerait en Normandie, commune où se rendent les personnages dans le dernier épisode. Événement réel ou fictif ?

Omar Sy numéro 1 aux Etats-Unis

Le succès surprise est de taille pour Omar Sy et sa bande ! En effet, la nouvelle d'une adaptation contemporaine d'Arsène Lupin avait initialement provoqué la colère de nombreux fans. Depuis la diffusion de la série sur Netflix, on sait désormais qu'Omar Sy n'incarne pas tout à fait le célèbre cambrioleur. Surtout, la série est rapidement rentrée dans le top 10 des séries actuellement visionnées en France... Mais également aux Etats-Unis.

Lupin suit donc la vie d'Assane Diop (joué par Omar Sy). Plus jeune, ce dernier a vu son père être accusé d'un crime qu'il n'avait jamais commis. Vingt-cinq ans plus tard, il est déterminé à laver l'honneur de sa famille en se vengeant des vrais coupables. Pour cela, il multiplie donc les activités illicites en s'inspirant de son personnage fétiche, le cambrioleur Arsène Lupin.

En plus d'Omar Sy, la série créée par George Kay voit également au casting Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia ou bien encore Hervé Pierre.

Étretat, le repaire d'Arsène Lupin

Attention Spoiler !!!!

Dans le cinquième et dernier épisode de Lupin, Assane, son ex-femme et leur fils se rendent donc à Étretat (commune située en Normandie) afin de participer à la fête consacrée à Arsène Lupin. Dans la réalité, ce genre d'événement n'existe pas. Toutefois, il est à noter que c'est là-bas que se situe l'ancienne maison secondaire du romancier Maurice Leblanc. En effet, c'est dans cette demeure surnommée Le Clos Lupin qu'il a pu rédiger de nombreuses œuvres consacrées au gentleman cambrioleur. Parmi elles, on retrouve L'aiguille creuse, roman réellement inspiré de l'aiguille creuse d'Étretat, ce gigantesque pilier de pierre qui est l'un des monuments les plus célèbres de la commune.

Aujourd'hui, le Clos Lupin est devenu un musée entièrement consacré au célèbre personnage de roman. Si la fête d'Étretat est fictive, la commune, par contre, est à elle seule un hommage à Arsène Lupin.