Lupin sur Netflix : la série bat déjà un record

"Lupin" a été la première série événement de cette année 2021 sur Netflix. Tout était réuni pour que le succès soit au rendez-vous et les premiers résultats sont impressionnants. Pas uniquement en France, mais aussi dans plusieurs pays du globe, y compris aux USA.

Lupin règne sur Netflix en ce début d'année

Netflix a lancé le 8 janvier dernier la série Lupin. Une production originale avec Omar Sy qui se base sur le personnage d'Arsène Lupin sans strictement l'adapter. Il s'agit plutôt d'une déclinaison qui en préserve l'esprit, en ayant conscience de l'époque actuelle dans laquelle elle prend place. On peut ainsi suivre Assane Diop, un homme voulant venger la mort injuste de son père. Ce dernier lui a notamment fait rencontrer l'univers du Gentleman cambrioleur. L'homme est à son tour devenu un voleur, adepte des tours de passe-passe pour arriver à ses fins. La série est très loin d'être une grande réussite pour nous (notre critique) mais le succès n'a pas tardé à être fulgurant.

Au moment où l'on écrit ces lignes, le 11 janvier, la série s'est installée sur le trône du Top 10 des titres les plus vus dernièrement dans plusieurs pays. Logiquement, on la retrouve en France à cette place. La donne est identique chez nos voisins italiens et espagnols, ou encore au Maroc et en Allemagne. Lupin se place également bien dans plusieurs pays, avec une présence très régulière dans le fameux Top 10 local. La performance est encore plus notable aux USA car on tient désormais la première série française à s'être imposée dans le classement américain. Une performance à saluer, qui s'explique en partie par la présence au casting d'Omar Sy. L'acteur français a fait sa place à Hollywood et jouit d'une belle réputation à travers le monde. L'intéressé n'a pas manqué de prendre un screen de son programme à la première place du Top 10 américain :

On ne défendra pas la série bec et ongle pour diverses raisons mais on applaudit sa belle carrière depuis son lancement. Les productions françaises originales de chez Netflix ont souvent été décevantes, ou incapables de décrocher un succès mondial. Il était temps que l'une y parvienne.

À peine les cinq premiers épisodes mis en ligne que Netflix a officialisé la future arrivée d'une seconde partie. Aucune date n'est annoncée mais une sortie en 2021 reste possible. Certaines rumeurs vont même jusqu'à dire que le tournage aurait commencé, voire serait terminé. On n'ira pas jusqu'à s'avancer à ce point mais nul doute que nous reverrons Omar Sy marcher sur les traces d'Arsène Lupin.