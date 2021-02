Lupin : une saison 2 avec l'univers de Sherlock Holmes ?

Depuis son lancement sur Netflix, "Lupin" est un immense succès sur le plan national comme international. Alors qu'une saison 2 est prévue, elle pourrait y voir l'apparition d'un célèbre détective anglais : Sherlock Holmes. Si la nouvelle est réjouissante, elle n'est pas si surprenante que cela car ce n'est pas la première fois que les deux héros partagent le même univers...

Omar Sy numéro 1 aux Etats-Unis

Le succès surprise est de taille pour Omar Sy et sa bande ! En effet, la nouvelle d'une adaptation contemporaine d'Arsène Lupin avait initialement provoqué la colère de nombreux fans. Depuis la diffusion de la série sur Netflix, on sait désormais qu'Omar Sy n'incarne pas tout à fait le célèbre cambrioleur. Surtout, la série est rapidement rentrée dans le top 10 des séries actuellement visionnées en France... mais également aux Etats-Unis.

Lupin suit donc la vie d'Assane Diop (joué par Omar Sy). Plus jeune, ce dernier a vu son père être accusé d'un crime qu'il n'avait jamais commis. Vingt-cinq ans plus tard, il est déterminé à laver l'honneur de sa famille en se vengeant des vrais coupables. Pour cela, il multiplie donc les activités illicites en s'inspirant de son personnage fétiche, le cambrioleur Arsène Lupin.

En plus d'Omar Sy, la série créée par George Kay affiche également à son casting Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia ou bien encore Hervé Pierre.

Arsène contre Sherlock

Depuis qu'une saison 2 a été officialisée, on se demande bien ce qui pourrait nous attendre. Surtout que la fin de la saison 1 nous a laissé un gros suspense avec Raoul, le fils d'Assane, qui se fait kidnapper ! Pour pouvoir récupérer son enfant, le héros pourrait avoir besoin d'aide. Et si ce coup de main pouvait venir de Sherlock Holmes ? George Kay y est, en tout cas, favorable, comme il l'exprime sur Radio Times :

Pour parler très honnêtement, il y a eu des discussions à ce sujet. Il y a des idées qui circulent autour de ça. J'ai des idées. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'explorer. La fanbase d'Arsène Lupin, qui est très présente dans la série, pourrait se confronter à la fanbase de Sherlock Holmes - On pourrait amener tout ça à un niveau vraiment méta ! (...) Pouvoir introduire ce genre de petit kiff, ce serait vraiment cool, et ce n'est pas une idée à laquelle on n'a jamais pensé...

A l'instar d'Assane Diop qui incarne une version contemporaine du gentleman cambrioleur, on aura sans doute droit à un personnage inspiré de Sherlock. S'il est peu probable que Robert Downey Jr ou Benedict Cumberbatch endossent le rôle, la nouvelle reste néanmoins excitante.

Assane Diop (Omar Sy) - Lupin ©Netflix

Des crossovers entre les deux hommes

Pour rappel, Maurice Leblanc avait déjà intégré Sherlock Holmes dans l'un de ses romans. Étant donné que le créateur d'Arsène Lupin n'avait pas les droits d'auteur de l'oeuvre de Sir Conan Doyle, il a ainsi renommé le personnage Herlock Sholmès. On y voyait donc le cambrioleur affronter le détective à la suite du vol de diamant. Ce recueil de deux histoires a connu un vif succès ainsi que plusieurs adaptations : une pièce de théâtre en 1910, un film allemand en cinq épisodes la même année, un film d'animation en 1981, un jeu vidéo en 2007 et même un manga en 2015 ! Par ailleurs, il faut noter que dans la série télévisée Arsène Lupin (diffusée entre 1971 et 1974), Sherlock Holmes était également apparu dans un épisode.

Preuve en est que si cette réunion a lieu, elle sera loin d'être incongrue...