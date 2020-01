M.O.D.O.K. : la série d’animation Marvel/Hulu annonce son casting

Vous avez aimé ? Partagez :

La série animée centrée sur M.O.D.O.K. se précise. Produit par la plateforme Hulu, le show vient d’annoncer des nouveaux membres à son casting vocal avec notamment l’arrivée de Sam Richardson.

M.O.D.O.K est un super-vilain mégalomaniaque assez célèbre de l’univers Marvel. Créé en 1967 par Stan Lee et Jack Kirby, Mental Organism Designed Only for Killing est d’abord un ennemi de Captain America. À l’origine, M.O.D.O.K. est un simple technicien de l’organisation terroriste AIM. Prénommé George Tarleton, il accepte de participer à une expérience vouée à le rendre beaucoup plus intelligent. Bien qu’elle fonctionne, son apparence physique est largement modifiée et Tarleton se transforme en une grosse tête incapable de se mouver seule. L’AIM lui construit alors une combinaison futuriste qui lui permet de se déplacer. M.O.D.O.K. est un expert en ingénierie, et en technologies. Son cerveau a développé quelques pouvoirs mentaux modérés et la capacité de générer un rayon psychique destructeur.

La série animée M.O.D.O.K., produite par Hulu, développera l’histoire de M.O.D.O.K., mais avec un point de vu inattendu. Le show se concentrera sur la famille du personnage, avec notamment sa femme, Jodie. Le scénario explorera la crise de la quarantaine du personnage. Une approche qui semble jouer la carte comique, et qui devrait rendre hommage aux sitcoms.

La série est produite par Patton Oswalt, qui prêtera sa voix au personnage. Le casting est d’ailleurs déjà presque au complet (nous apprend Comingsoon) avec de nombreux acteurs qui sont accrédités à des personnages déjà définis.

Un catalogue de personnages inattendus

Aimee Garcia doublera Jodie. L’épouse de M.O.D.O.K. cherche à obtenir son indépendance. Elle en a assez de vivre dans l’ombre de son époux. Jodie ne veut plus subir sa négativité, et être complice de ses plans douteux. Elle décide donc de prendre son envol.

Ben Schwartz sera la voix de Lou, le fils de M.O.D.O.K. Âgé de douze ans, il ne fait pas la fierté de son père. C’est un enfant banal, pas spécialement intelligent, ni sportif. Le manque d’amis, d’ambition et d’hygiène de Lou est une préoccupation constante pour M.O.D.O.K, qui projette ses insécurités sur son fils.

Melissa Fumero interprétera la fille de M.O.D.O.C.K.. Avec les mêmes traits que son père, cette adolescente de 17 ans cherche à gravir les échelons pour devenir la reine de son école et une star dans le monde du patinage artistique. Elle est extrêmement populaire, mais ce qu’elle désire secrètement c’est l’approbation de son père.

Wendi McLendon-Covey incarnera Monica Rappaccini, une brillante scientifique de l’AIM, qui se place comme la rivale de M.O.D.O.K. au travail. Clairement plus qualifiée et compétente que ce dernier, elle espère bientôt diriger l’organisation. Mais une nouvelle direction, GRUMBL, commence à empiéter sur ses expériences. À cause d’un ennemi commun, M.O.D.O.K. et Monica vont devoir mettre de côté leurs différences et travailler ensemble, même s’ils continueront de se trahir constamment…

Beck Bennet sera Austin Dan Der Sleet. Ce dernier est le nouveau patron de M.O.D.O.K., président de GRUMBL, la société qui rachète l’AIM. M.O.D.O.K. n’a qu’un désir, envoyer Austin dans la zone négative, mais il est obligé de travailler avec lui et de se coltiner les réunions obligatoires des RH s’il veut récupérer l’AIM.

Jon Daly prêtera sa voix au Super Adaptoïd, un androïde sournois qui désire devenir un être vivant. Il a une ambition forte mais est obligé de passer ses journées à faire le larbin pour son créateur : M.O.D.O.K. Il y a une relation d’amitié complexe et ambivalente entre les deux personnages.

Enfin, Sam Richardson sera Gary, homme de main chez l’AIM farouchement fidèle à M.O.D.O.K. même si ce dernier ne se rappelle jamais de son prénom. Même quand M.O.D.O.K. est rétrogradé, Gary reste à ses côtés, lui proposant son aide constamment.

Quoi qu’il en soit, ces différents résumés des personnages promettent visiblement une série très comique, qui jouera entre le décalage des personnages Marvel et une vie de bureau et de famille banale. La série n’a pas encore de date de diffusion.