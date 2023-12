Dispo sur Netflix : cette nouvelle série romantique fait sensation

Les abonnés de Netflix n'ont pas tardé à se lancer dans "Ma vie avec les Walter Boys", une nouvelle série romantique pour jeune public bien partie pour être un énième carton de la plateforme de streaming.

C'est quoi Ma vie avec les Walter Boys ?

Netflix a mis en ligne le 7 décembre une nouvelle série romantique pour jeune public : Ma vie avec les Walter Boys. Un programme qui fait rapidement penser à L'Été où je suis devenue jolie (depuis 2022), une autre adaptation de roman qui avait rapidement convaincu les abonnés, non pas de Netflix, mais de Prime Video. La plateforme au logo rouge pourrait donc avoir son équivalent avec cette série tirée de My Life with the Walter Boys (2014) d'Ali Novak de 2014, publié pour la première fois sur Wattpad. Car il est une nouvelle fois question d'un triangle amoureux entre des adolescents.

Ma vie avec les Walter Boys ©Netflix

Ma vie avec les Walter Boys suit en effet Jackie Howard (Nikki Rodriguez), une adolescente de 15 ans qui vivait dans un milieu plutôt aisé à New York. Sa vie bascule lorsque ses parents et sa grande sœur meurent dans un accident. Orpheline du jour au lendemain après cette tragédie, elle est alors envoyée en pleine campagne dans le Colorado pour vivre dans la famille Walter.

C'est là qu'elle rencontre Katherine (Sarah Rafferty), sa tutrice, qui était la meilleure amie de sa mère, et ses dix fils ! Un changement radical pour Jackie donc, mais pas si désagréable. Car elle commence à développer des sentiments pour deux de ces garçons : Alex (Ashby Gentry) et Cole (Noah LaLonde). Notons enfin la présence de l'acteur Marc Blucas dans le rôle du père, que les fans de Buffy contre les vampires connaissent bien.

Déjà dans le top 10 Netflix

Comme on pouvait s'y attendre, les abonnés de Netflix n'ont pas tardé à aller jeter un œil à ce nouveau teen drama. À peine 24h après sa mise en ligne, Ma vie avec les Walter Boys s'est retrouvé en quatrième position du top 10 des nouveautés en France. Il faut dire que le show a tous les ingrédients pour convaincre les amateurs du genre. Entre drame familial, romance adolescente, premiers amours, mais également quête identitaire et inquiétudes propres à cet âge-là.

En tout cas, certains spectateurs sont déjà fans, même si tous n'ont visiblement pas totalement apprécié la personnalité de Jackie.

Les dix épisodes de la saison 1 sont disponibles sur Netflix.