MacGyver : le showrunner a rendu Lucas Till suicidaire

Alors que l’on apprenait il y a quelques jours que Peter M. Lenkov, le showrunner de "MacGyver", avait été viré, Lucas Till, la tête d’affiche de la série, s’est exprimé sur son comportement sur le plateau.

L’histoire de MacGyver

MacGyver est un reboot de la série éponyme à succès des années 1980 portée par Richard Dean Anderson. On y suit un MacGyver étudiant au MIT, qui travaille en tant qu’agent secret pour une organisation gouvernementale dont le but est de sauver des vies. Pour cela, il utilise son intelligence, son don unique pour la débrouille, et ses méthodes peu orthodoxes, qui lui permettent de trouver des solutions à des problèmes compliqués.

Le reboot de MacGyver est porté par Lucas Till, qu’on a entre autres pu voir dans X-Men : Le Commencement, Days of Future Past et Apocalypse, dans la peau d’Alexander Summers, aka Havok. George Eads, Sandrine Holt, Tristin Mays, Justin Hires ou encore Meredith Eaton assurent certains des principaux seconds rôles de la série.

Lucas Till dénonce le comportement inadmissible de Lenkov sur le tournage de MacGyver

Il y a deux semaines, Peter M. Lenkov, le showrunner de MacGyver, s’était fait virer par CBS pour l’environnement de travail qu’il avait créé sur le plateau de la série. Alors qu’aucune précision n’avait été alors apportée, on en apprend aujourd’hui un peu plus sur les raisons du départ de Lenkov, grâce à Lucas Till. Dans une interview donnée à Vanity Fair, l’acteur s’est exprimé sur le comportement du showrunner, et a utilisé des mots très forts pour décrire l’abus dont d’autres membres de la série et lui ont été victimes sur le tournage :

La manière dont Peter traite les gens est inacceptable. J’étais suicidaire la première année sur la série, à cause de la façon dont il me faisait me sentir. Mais la façon dont il a traité les gens autour de moi – ça a été mon point de rupture.

L’acteur avait déjà envoyé un courrier au département des ressources humaines de CBS en mai dernier, pour dénoncer les remarques humiliantes de Lenkov sur son corps. Till y décrivait les commentaires insultants du showrunner, qui s’en prenait à certains de ses aspects physiques.

Lenkov nie les accusations de Till et assure l’avoir soutenu sur le plateau de MacGyver

Interrogé par Vanity Fair sur les déclarations de Lucas Till, un représentant de Lenkov a dénoncé les accusations de l’acteur comme étant « 100 pour cent fausses ». Il a ajouté que le showrunner « l’a défendu depuis le début et n’a fait rien d’autre que le soutenir ». Quoi qu’il en soit, les deux hommes n’auront plus à travailler ensemble sur la série, puisque Lenkov a donc été démis de ses fonctions.