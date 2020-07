Mad Men : le créateur travaille sur une nouvelle série - CinéSéries

Après avoir été acclamé par les critiques pour son drama des années 60, Matthew Weiner, le créateur de "Mad Men", sera bientôt de retour avec une nouvelle série. Le projet est encore mystérieux mais est annoncé du côté de la chaîne américaine FX.

Mad Men, et après

Matthew Weiner est connu pour avoir créé Mad Men. La série se déroulait dans une agence publicitaire américaine pendant les années 60. Mad Men a été vivement acclamée par les critiques et 5 ans après le dernier épisode, elle est toujours considérée comme une des meilleures séries dramatiques. Mad Men a aussi fait connaître des acteurs comme Jon Hamm ou Elizabeth Moss à un public plus large.

Matthew Weiner est revenu sur le devant de la scène (ou plutôt derrière la caméra) avec The Romanoffs, diffusée sur Prime Video depuis 2018. La série est une anthologie centrée sur des personnages à la vie différente qui pensent tous être des descendants de la famille royale Romanoff. Il n’y a pour l’instant qu’une seule saison de cette série et pas de nouvelles pour une potentielle deuxième.

Une nouvelle série pour le créateur de Mad Men

Le réalisateur de 55 ans travaillerait en ce moment sur une nouvelle série, d'après les informations de Variety. Le site américain rapporte que Matthew Weiner a pour projet de développer une série de 30 minutes chez FX. On doit à la chaîne des séries comme The Americans, Justified ou encore Legion. Une bonne nouvelle pour les fans du créateur qui s'est tout de même fait assez discret ces dernières années.

Il n’y a aucune information sur l’intrigue, un potentiel casting ou les personnages, tous ces détails sont encore bien cachés. Tout ce qui est rapporté c’est que la série est décrite comme “une série mystère entre comédie et drama”. Une description qui n’en dit pas beaucoup mais qui a pour mérite d’être très différente de Mad Men. En plus d’être créateur de la série, Matthew Weiner sera aussi scénariste, producteur et réalisateur.