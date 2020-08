Madagascar - A Little Wild : une bande-annonce pour la série Hulu

La saga animalière s'exporte à nouveau avec "Madagascar, A Little Wild", une série d'animation diffusée en septembre sur Hulu. On y retrouvera les héros, version enfant.

Madagascar - A Little Wild : retour en arrière

Hulu a présenté la bande-annonce de Madagascar, A Little Wild, une nouvelle série d'animation basée sur la saga à succès. On y retrouve le célèbre quatuor formé d'Alex le lion, de Marty le zèbre, de Melman la girafe et de Gloria l'hippopotame. Sauf qu'ici, ils ne sont encore que des enfants. Le show se déroule donc dans le zoo de Central Park. On y suivra les aventures de la bande de farfelus toujours prêts à commettre des bêtises.

La série est produite par Dreamworks Animation et sera diffusée sur Hulu et Peacock. Elle est produite par Johanna Stein (Kung Fu Panda: The Paws of Destiny).

Madagascar : de la suite dans les idées

La série est en effet dérivée de la saga Madagascar. Le premier film est sorti en 2005 et fut un succès immédiat. Il faut dire que la comédie est assez jouissive et que son casting 4 étoiles fait mouche. Que des grands noms de la scène comique américaine y sont rassemblés. Il suffit de voir qui incarnent les quatre héros pour s'en persuader. Ben Stiller (Zoolander, Mary à tout prix) est Alex. Chris Rock (Copains pour toujours) est Marty. David Schwimmer (Friends) incarne Melman. Quant à Gloria, c'est Jada Pinkett Smith (La Chute du président) qui lui prête sa voix. Dans les seconds rôles, on retrouve Sasha Baron Cohen (Borat) en Julian et Cedric The Entertainer (The Neighborhood) en Maurice. Cette distribution prestigieuse reviendra pour les deux épisodes suivants.

Le film principal connaîtra même un spin-off centré sur les pingouins, intitulé Les Pingouins de Madagascar. Ce dernier sera également adapté en série télé. Autre personnage ayant droit à cet honneur, Julian à qui Netflix offre le haut de l'affiche dans Roi Julian ! L'élu des lemurs.

L'attrait de la franchise ne se dément pas et il faut s'attendre un jour à voir un quatrième épisode débarquer au cinéma. En attendant, nous pourrons suivre les tribulations des jeunes animaux dans cette nouvelle série.

Madagascar : A Little Wild sera diffusée dès le lundi 7 septembre.