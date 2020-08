Madame est servie : la série culte va avoir une suite

"Madame est servie" va faire son grand retour ! Près de 30 ans après la fin de la sitcom aimée de tous, Tony et Samantha vont avoir droit à leur propre série qui est présentée comme une suite. Toutes les infos ci-dessous.

Madame est servie, une série culte

Drôle et attachante, Madame est servie est une des sitcoms les plus connues des années 80 / début des années 90. La comédie familiale racontait l’histoire de Tony Micelli, un ex-champion de baseball italo-américain devenu veuf. Celui-ci quitte Brooklyn pour offrir une meilleure vie à sa fille Samantha. Il devient alors homme à tout faire chez Angela Bower, une riche femme d’affaires séparée de son mari qui vit avec son fils et sa mère. La série relatait notamment la relation “je t'aime moi non plus” entre Tony et Angela.

Madame est servie est une série très populaire qui a su se démarquer des autres, notamment à travers sa représentation singulière de la famille des années 80. Pendant sa diffusion, la série a été nommée à 10 Emmy Awards et 5 Golden Globes. Au casting de la sitcom, on retrouve Tony Danza, Judith Light, Alyssa Milano, Danny Pintauro ainsi que Katherine Helmond.

Le retour de Madame est servie, la nostalgie assurée

Les suites, reboots, prequels et autres sont monnaie courante à Hollywood depuis toujours. Aujourd’hui, c’est donc au tour de la sitcom Madame est servie d’avoir une suite, comme l’a annoncé le site Deadline. Cette nouvelle série se passera 30 ans après les événements de Madame est servie. Cette fois-ci, l’intrigue tournera autour de la relation père-fille entre Tony et Samantha Micelli. Samantha est maintenant une mère célibataire qui vit dans la même maison que celle de la série initiale. Cette nouvelle série sera l’occasion d’explorer les différences générationnelles ainsi que les différents styles d’éducation d’une famille moderne en 2020, Judith Light et Danny Pintauro soutiennent ce projet, Katherine Helmond est elle malheureusement décédée en février 2019. Toujours selon Deadline, l’espoir pour les créateurs de cette suite est de trouver des moyens créatifs d’amener les personnages d'Angela et de Jonathan dans cette nouvelle série.

L’actrice Alyssa Milano a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux à l’idée de rejoindre cette nouvelle série :

Je suis tellement excitée ! Madame est servie revient. Je voulais vous en parler depuis longtemps et maintenant c'est enfin possible. Nous pensons que c'est le bon moment pour vous raconter ce que sont devenus ces incroyables personnages. J'ai hâte de partager leurs histoires avec vous. Je suis si heureuse.

Avec le succès de The Office ou Friends, il est clair que les séries des années 90 et 2000 sont encore plus d’actualité aujourd’hui. Une mode qui pourrait profiter à la suite de Madame est servie et lui assurer un succès lié à une certaine nostalgie collective.