Maid : Margaret Qualley à la tête d’une prochaine série Netflix

Après avoir été surtout habituée à des rôles secondaires, Margaret Qualley va tenir l’affiche de la prochaine série dramatique de Netflix, "Maid". Le service de streaming n’a pas encore communiqué la date de sortie du show.

Une mère face à la pauvreté dans Maid

Maid sera basée sur l’autobiographie à succès de Stephanie Land Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive. L’auteure est connue pour ses écrits sur la pauvreté et la vie de mère. La série s’intéressera à Alex, une mère célibataire qui devient femme de ménage pour pouvoir – à peine – joindre les deux bouts. On y suivra sa lutte contre la pauvreté, la vie à la rue, et la bureaucratie. Racontée principalement à travers le point de vue de la jeune femme, l’histoire de Maid est décrite comme une exploration de la pauvreté aux États-Unis, vivante, belle, brute et inspirante.

Maid sera développée par Molly Smith Metzler, qui assumera aussi la fonction de productrice exécutive, aux côtés notamment de Margot Robbie. Après avoir été cantonnée à des rôles secondaires la plupart du temps, jusqu’à maintenant, Margaret Qualley y tiendra le rôle-titre, et prêtera donc ses traits à Alex. On ne sait pas encore à qui la jeune actrice donnera la réplique dans la série, puisqu’aucun autre nom n’est évoqué par Deadline, qui a sorti l’information.

Margaret Qualley, une actrice qui monte

Si Alex sera donc l’un des premiers rôles principaux que tiendra Margaret Qualley, on n’a pas fini d’entendre parler de la jeune actrice. Son premier rôle phare était celui de Jill Garvey dans la série HBO The Leftovers. Mais c’est surtout son apparition au cinéma dans le Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino qui a marqué un tournant pour elle.

Elle y prêtait ses traits à Pussycat, une membre de la secte de Charles Manson à qui Cliff Booth, le personnage joué par Brad Pitt, propose de la ramener chez elle. Elle le conduit alors jusqu’au ranch du célèbre tueur. La même année, elle avait été nommée aux Emmys et aux Critics Choice TV Awards pour sa performance en Ann Reinking dans la série FX Fosse/Verdon, dans laquelle elle donnait la réplique à Sam Rockwell et Michelle Williams.

Ces deux rôles lui ont depuis permis d’acquérir un nouveau statut, puisqu’elle est actuellement l’une des jeunes actrices les plus convoitées d’Hollywood. On a ainsi pu récemment la voir dans Seberg face à Kristen Stewart. Et on pourra aura bientôt l’occasion de la retrouver dans différents films puisqu’elle a plusieurs projets en développement.

Maid, pas le seul projet à venir pour la jeune actrice

On pourra bientôt retrouver Qualley au cinéma dans My Salinger Year, adapté de l’autobiographie de Joanna Smith Rakoff, à qui la jeune actrice prêtera ses traits. Rakoff avait décroché un job en tant qu’assistante pour une agence littéraire en 1995 et échangeait de temps en temps avec le célèbre auteur américain J.D. Salinger. Présenté au Festival de Berlin au début de l’année, le film n’a pas encore de date de sortie.

L’actrice sera aussi à l’affiche du prochain long-métrage de Scott Cooper, A Head Full of Ghosts. Comme ce sera le cas pour Maid, elle y tiendra le rôle principal. On ne sait pas non plus quand on pourra découvrir le film.

Enfin, elle donnera la réplique à Robert Pattinson dans le prochain film de Claire Denis, The Stars at Noon, adapté du livre de 1986 de Denis Johnson. Là encore, aucune date de sortie n’a été avancée pour le long-métrage.