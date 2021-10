Maid : Margaret Qualley donne la réplique à sa mère !

Dans la nouvelle série Netflix "Maid", Margaret Qualley interprète une jeune mère prête à tout pour s'en sortir. Sa mère à l'écran, l'actrice américaine Andie MacDowell, est sa véritable mère !

Mère et fille à l’écran

Le 1er octobre sortait la nouvelle série Netflix intitulée Maid. Créée par Molly Smith Metzler, scénariste d’Orange Is the New Black, cette mini-série est composée de dix épisodes. Margaret Qualley y interprête Alex, une jeune mère qui fuit son petit-ami violent et qui devient femme de ménage pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille.

Pour jouer la mère du personnage d’Alex, la créatrice de la série a tout simplement choisi sa vraie mère ! C’est en effet l’actrice Andie MacDowell qui interprète le personnage de Paula, la mère loufoque d’Alex dans Maid. On imagine que leur relation leur a permis d’aller encore plus loin dans leur interprétation.

Once Upon a Time...in Hollywood ©Sony Pictures

Récemment aperçue dans Once Upon a Time...in Hollywood, mais aussi dans The Leftovers et dans le film Netflix Io, elle est une actrice montante. Surdouée, elle a étudié la danse puis le théâtre à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Arts de Londres.

À 26 ans, elle a déjà joué pour Gia Coppola et Tarantino et sera bientôt à l'affiche d’un film de Claire Denis. Son talent semble héréditaire !

Maid : un rôle poignant pour Andie MacDowell

Dans Maid, Andie MacDowell interprète Paula, une artiste hippie bipolaire aux différentes addictions. L'œuvre rencontre encore la fiction puisque la mère de l’actrice, qui s’appelait aussi Paula, était alcoolique. Andie MacDowell s’est occupée de sa mère, tout comme Alex s’occupe de Paula dans la série.

Maid ©Netflix

Véritable star dans les années 90, elle joue notamment dans Sexe, Mensonges et Vidéo pour lequel elle est nominée aux Golden Globes. Elle joue ensuite dans des comédies romantiques comme Quatre mariages et un enterrement et les films d’Harold Ramis, Un jour sans fin et Mes doubles, ma femme et moi. Dans Maid, son rôle beaucoup plus dramatique qu’à l’accoutumée, permet de la découvrir sous un nouveau jour.