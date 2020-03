Les bons plans se succèdent en cette période de confinement. Certaines plateformes font des efforts et des chaînes jouent aussi le jeu. 6ter nous régale avec la rediffusion de la série "Malcolm". Ce morceau de télévision culte va nous réconforter avec son humour imparable.

On commence maintenant à prendre nos marques avec ce confinement qui a été mis en place depuis une bonne semaine. Tout le monde cherche des solutions pour se divertir. Tous les moyens sont bons pour s'offrir du bon temps et se détacher de ce que la réalité nous impose. Les séries deviennent une échappatoire prisée. Cette période nous permet de rattraper notre retard, de se lancer dans des programmes qu'on n'aurait pas vus dans d'autres conditions ou de se réfugier dans un élan nostalgique en se refaisant des anciennes séries qu'on aime. Justement, si cette dernière option est celle que vous souhaitez privilégier, 6ter a un bon plan pour vous. La cultissime série Malcolm va revenir en intégralité sur la chaîne du groupe M6 le 26 mars. Donc demain, à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Soyez attentifs à ce qui va suivre car la diffusion sera quelque peu particulière. Les premiers épisodes seront diffusés les trois prochains jeudis soirs (26 mars, 2 avril et le 6) à 21h. Ils remplaceront Familles Extraordinaires à cette heure. Mais dès le 30 mars, il sera possible de suivre Malcolm tous les jours du lundi au vendredi à 11h30, à la place de La Petite Maison dans la prairie. Ça nous rappellera le bon temps quand, à mdi, nous pouvions voir les épisodes.

Doit-on encore présenter Malcolm ?

Qui ne connaît pas cette série comique légendaire ? Elle tire son nom de son héros principal, campé par Frankie Muniz. Le garçon n'a d'ailleurs jamais retrouvé un autre grand rôle après et il se murmure qu'un retour au cinéma en Malcolm serait possible. Pour en revenir à la série, elle suit le jeune homme, un surdoué qui a une famille très spéciale et pas forcément aussi futée que lui. Ses frères sont des adeptes des bêtises, sa mère passe son temps à crier et son père est un cas très spécial. Ce dernier est interprété par Bryan Cranston, qui s'est forgé un nom grâce à ce rôle et qui a prouvé, avant de devenir le célèbre dealer de Breaking Bad, qu'il était très fort dans un registre comique. Que vous ayez déjà succombé au charme de Malcolm ou pas, la série et son florilège de scènes cultes reviennent pour notre plus grand bonheur.