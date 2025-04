Malcolm : première photo de la suite tant attendue

L’univers fou de "Malcolm" va reprendre vie dans une mini-série qui se prépare actuellement. Dans ce contexte, Frankie Muniz a partagé une photo de sa réunion avec deux acteurs bien connus des fans du show.

Le grand retour de Malcolm

Si vous avez grandi dans les années 2000, il y a de bonnes chances que vous ayez suivi les aventures de l’une des familles les plus déjantées du petit écran. Pendant sept saisons, Malcolm nous faisait suivre le quotidien d’un enfant surdoué grandissant au sein d’une famille totalement loufoque, habituée à s’embarquer dans des situations toutes plus absurdes les unes que les autres.

Si Malcolm a pris fin en 2006, de nombreuses rumeurs ont circulé sur un revival de la série créée par Linwood Boomer depuis cette date. Ces dernières années, un film a même été évoqué pour raconter la suite de l’histoire du personnage incarné par Frankie Muniz et de sa famille. Depuis plusieurs mois, nous savons finalement que cette histoire va se poursuivre sous la forme d’une mini-série. Et une première photo des coulisses du show vient d’être partagée.

Première photo de trois visages bien connus des fans !

Bonne nouvelle pour les fans de Malcolm qui attendent avec impatience la nouvelle mini-série : le tournage de celle-ci maintenant débuté ! Frankie Muniz a donc retrouvé Bryan Cranston et Jane Kaczmarek, qui reprennent à ses côtés leurs rôles de Hal et Lois. Et pour célébrer cela, l’acteur a posté une photo de leur réunion sur son compte instagram. Il y a ajouté la légende « C’est toujours bien d’être avec Maman et Papa ! »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frankie Muniz (@frankiemuniz4)

Les trois acteurs présents sur ce cliché ne sont pas les seuls à reprendre leur rôle dans la nouvelle série Malcolm. Justin Berfield et Christopher Masterson reviennent aussi jouer respectivement Reese et Francis. En revanche, Erik Per Sullivan ne retrouve pas son personnage de Dewey. C’est Caleb Ellsworth-Clark qui prend sa place.

Lois et Hal célébreront leur anniversaire de mariage

En plus des acteurs cités, Anthony Timpano a décroché le rôle de Jamie adulte, et Vaughan Murrae celui de Kelly, le sixième enfant du couple que forment Lois et Hal. Kiana Madeira a été choisie pour jouer Tristan, la petite amie de Malcolm. Et Keeley Karsten jouera leur fille.

Cette nouvelle série nous fera retrouver la célèbre famille alors que Lois et Hal demandent à Malcolm de venir célébrer avec eux leur 40ème anniversaire de mariage. Ken Kwapis, qui a déjà réalisé de nombreux épisodes de la série, est de retour derrière la caméra.

La nouvelle série Malcolm aura quatre épisodes. Elle sera à voir sur Disney+. Elle n’a pas encore de date de sortie, mais devrait être prête pour 2026.