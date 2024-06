20 ans après Denzel Washington, voilà l'acteur du Man on Fire de Netflix

Alors que l'inoubliable "Man on Fire" est encore dans toutes les têtes, vingt ans après sa sortie, la série Netflix du même nom commence à prendre en forme avec l'annonce de l'acteur qui incarnera John Creasy. Et qui aura donc la lourde tâche de succéder à Denzel Washington...

La série Man on Fire avance

Attention, c'est une nouvelle très sérieuse et étant donné tout l'amour légitimement porté à Man on Fire de Tony Scott et à l'inoubliable performance de Denzel Washington dans ce formidable film d'action, Netflix a tout intérêt à ne pas se rater. Annoncée en mars 2023, la série Man on Fire est l'adaptation de deux romans de Quinnell A. J. : Man on Fire (1981) et The Perfect Kill (1992). Deux romans qui développent le personnage de John Creasy.

Man on Fire ©UGC

Ce personnage a donc déjà enflammé le grand écran sous les traits de Denzel Washington, parfait dans ce rôle d'un ex-agent de la CIA et ancien des Forces Spéciales, alcoolique et dépressif, devenu mercenaire et garde du corps d'une famille bourgeoise de Mexico. Film d'action explosif et exemplaire du style de Tony Scott, Man on Fire, sorti en 2004, est devenu culte et bénéficie d'une telle popularité que Netflix n'a donc pas laissé passer l'occasion de développer une série tirée de cet univers.

Après Denzel Washington, place à Yahya Abdul-Mateen II

Pour cette nouvelle incarnation de John Creasy, c'est comme le révèle Deadline l'acteur américain Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Matrix Resurrections, Ambulance) qui a été choisi. Aussi physique qu'intense, l'acteur apparaît comme le casting idéal.

Ambulance ©Universal Pictures

La série comptera huit épisodes, avec les deux premiers réalisés par Steven Caple Jr., précédemment aux commandes de Creed II et Transformers : Rise of the Beasts. Aucun détail n'a été fourni sur le scénario de ces épisodes, mais ceux-là devraient coller à la trame des romans - et donc aussi du film - dont elle est tirée.

Pour Yahya Abdul-Mateen II, c'est l'occasion de revenir à un format de fiction qui lui réussit. En effet, il tenait un rôle important dans la série Watchmen sortie en 2019, livrant une performance qui lui avait valu l'Emmy Award du Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série en 2020.