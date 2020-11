Manifest sur TF1 : ce qui vous attend dans la saison 2

On retrouvera bientôt les héros de "Manifest" pour le deuxième chapitre de la série. Les premiers épisodes seront diffusés le mardi 10 novembre sur TF1. Attention car cet article contient des SPOILERS sur la première saison !

Manifest, une intrigue dans la lignée de Lost

L’intrigue de Manifest, imaginée par Jeff Rake, rappelle par certains points celle d’une des séries les plus cultes de tous les temps : Lost. On y suit en effet des survivants d’un crash en avion victimes de phénomènes étranges. L’intrigue débute en avril 2013, lorsque le vol 828 de la Montego Air connaît des turbulences entre la Jamaïque, son pays de départ, et New York, sa destination. Lorsque les passagers atterrissent enfin, ils pensent que les turbulences n’étaient rien de grave. Mais en descendant de l’avion, ils ont la surprise de découvrir que le temps ne s’est pas écoulé de la même manière pour eux. Cinq ans et demi se sont passés pour le reste du monde depuis leur départ…

Coproduite par Robert Zemeckis, Manifest est portée par Melissa Roxburgh dans le rôle de Michaela Stone et Josh Dallas dans celui de Ben, son frère dans l’avion avec elle. La femme de Ben, Grace, restée elle à terre, est jouée par Athena Karkanis, tandis que leurs deux enfants, Caleb et Olive, sont interprétés par Jack Messina et Luna Blaise. J.R. Messina incarne Jared Vasquez, l’ex-fiancé de Michaela qui a refait sa vie depuis son départ. Enfin, parmi les autres passagers de l’avion, Parveen Kaur prête ses traits à Saanvi Bahl, un personnage qui tient aussi une place importante dans l’intrigue de la série.

Les passagers du vol 828 dans une course contre la mort dans la saison 2 de Manifest

Manifest revient donc sur TF1 avec le début de son deuxième chapitre, dans lequel les enjeux seront encore plus importants pour les héros. Le premier épisode, intitulé Attachez vos ceintures, reprendra directement après les événements du dernier épisode de la saison 1. On y retrouvera le personnage d’Ezekiel, joué par Matt Long et récurrent dans la saison 1, et qui devient principal dans ce deuxième chapitre, après que son tir a touché Michaela au ventre. Avant d’être emmenée à l’hôpital, la jeune femme lui demande de s’enfuir. Dans un état second à cause du choc que provoque la blessure, Michaela ressent alors un appel intérieur, qui l’emmène de nouveau dans l’avion. Mais cette fois, l’appareil chute et Caleb, assis à ses côtés, lui demande de sauver les passagers du vol.

L’intrigue de l’épisode nous emmènera ensuite deux mois plus tard. Après la découverte choc de la fin de la saison 1 sur le futur des passagers du vol 828, Ben essaie de trouver une solution pour qu’ils échappent à la mort. Parti sur la piste des autres passagers, il essaie d’en rassembler le plus possible pour découvrir si l’un d’entre eux sait quelque chose sur la date annoncée de leur mort, le 2 juin 2024. Du côté de sa vie privée, du changement se prépare aussi, puisque Grace et lui annoncent à tout le monde qu’ils vont bientôt être de nouveau parents. Ben va donc devoir trouver une solution pour échapper à la mort s’il veut voir son enfant grandir… Quant à Saanvi, elle suit toujours les séances de thérapie du major, qui tente d’augmenter son contrôle sur la jeune femme.

La saison 2 de Manifest est composée de 13 épisodes. TF1 diffusera les trois premiers le mardi 10 novembre, et devrait enchaîner au même rythme chaque mardi suivant jusqu’à la fin de la saison.