Manifest (TF1) : une saison 3 pour la production de Robert Zemeckis

NBC vient de renouveler la série "Manifest" pour une troisième saison. Le réseau américain confirme une autre série après avoir annoncé une saison 2 pour Zoey et son incroyable Playlist.

Manifest est la deuxième série à avoir été renouvelée par NBC en une semaine, après Zoey et son incroyable Playlist, dont la deuxième saison a été annoncée il y a quelques jours. Créée par Jeff Rake, la série est entre autres produite par Robert Zemeckis.

Manifest est clairement influencée par le mystère du Malaysia Airlines Flight 370, qui avait disparu en mer en 2014, et est aujourd’hui considéré comme le plus grand mystère de l’aviation civile. La série est centrée sur un groupe de l’équipage et des passagers d’un avion, soulagés après l’atterrissage de leur vol Montego Air Flight 828 à New York à la suite d’un trajet turbulent. Mais en l’espace de ces quelques heures de vol, le reste du monde a avancé de cinq ans, et après avoir fait leur deuil, les proches des passagers avaient abandonné l’idée de les revoir.

Que s’est-il passé pendant le vol ? Lorsqu’ils rentrent chez eux, les 191 passagers ont donc le droit à une seconde chance. Mais un mystère plus profond apparaît bientôt et certains d’entre eux se rendent alors compte qu’ils sont peut-être destinés à quelque chose de plus grand.

Manifest est portée par Melissa Roxburgh, qui joue Michaela Stone, Josh Dallas, qui incarne son frère Ben tandis qu’Athena Karkanis interprète Grace, la femme de ce dernier. Leurs deux enfants, Olive et Cal, sont joués par Luna Blaise et Jack Messina. J.R. Ramirez tient aussi l’un des rôles principaux, celui de Jared Williams, tout comme Parveen Kaur et Matt Long, qui interprètent respectivement Saanvi Bahl et Zeke Landon.

Josh Dallas tease la suite de Manifest

Josh Dallas, l’interprète de Ben Stone avait teasé la suite de la série à la fin du mois de mars pour TVLine, avant la diffusion du final de la saison 2.

Le final donne une certaine idée de ces appels et la manière dont on les utilise ; et je pense qu’ils posent encore plus de questions. Et c’est ce qu’on veut ! Si on avait toutes les réponses et si les personnages ne connaissaient que des jours heureux, pourquoi on regarderait ?

Il devrait donc y avoir encore plus de mystère dans la troisième saison de Manifest. Aucune date de sortie n’a encore été avancée, mais on peut penser qu’elle n’arrivera pas avant la deuxième partie de l’année prochaine, puisque le tournage ne devrait pas commencer tout de suite.

La série est diffusée en France sur TF1.