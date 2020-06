Marcella : TF1 adapte la série Netflix en français

La série britannique diffusée par ITV et Netflix, "Marcella", va être adaptée en version française par TF1. Renommée "Rebecca", elle entrera en tournage cet été, à partir du 21 juillet. Aucune date de sortie officielle n’a encore été communiquée pour cette série, mais on peut espérer la découvrir au début de l’année prochaine.

L’histoire de Marcella

Marcella est une série policière britannique centrée sur une femme anciennement membre de la brigade des meurtres. Lorsqu’un inspecteur vient lui rendre visite pour obtenir des informations sur un serial killer ayant sévi 11 ans plus tôt, et qui s’est remis à tuer, Marcella est alors forcée de réintégrer la brigade pour le traquer. En parallèle, elle doit aussi s’occuper de sa vie privée, son mari l’ayant tout juste quittée, la laissant élever seule leurs deux enfants. Mais Marcella souffre de pertes de mémoire, ce qui pourrait avoir des conséquences à la fois sur son travail et sa vie privée… Créée par le scénariste suédois Hans Rosenfeldt et la réalisatrice Nicola Larder, la série est portée par Anna Friel, dans le rôle-titre. Parmi les seconds rôles, Ray Panthaki, Nicholas Pinnock, Sophia Brown ou encore Josh Herdman, aka Goyle dans les Harry Potter, se donnent la réplique.

Les acteurs de l’adaptation française de Marcella déjà castés

Selon AlloCiné, TF1 a déjà bien avancé sur Rebecca, l’adaptation de Marcella. Comme pour la série originale, la première saison comptera 8 épisodes. C’est Didier Le Pêcheur, déjà derrière Infidèle pour la chaîne, qui la réalisera. Pour ce qui est de l’intrigue, elle reprendra les grandes lignes de la série originale. Après que son mari l’a quittée, Rebecca décide de retourner dans la police et de reprendre la traque d’un tueur en série, abandonnée il y a six ans, pour échapper à la dépression. Elle poursuit alors le coupable de plusieurs meurtres, persuadée qu’il s’agit du tueur qui lui avait échappé des années auparavant. Mais des pertes de mémoire commencent à perturber son travail… En ce qui concerne la distribution, la chaîne a déjà trouvé les interprètes des deux personnages principaux de la série, ainsi que les seconds rôles. Rebecca sera interprétée par Anne Marivin, tandis que Benjamin Biolay jouera son mari. Samir Guesmi, Valérie Karsenti et Gregory Montel joueront des personnages secondaires. Ce sera aussi le cas des humoristes Baptiste Lecaplain et Patrick Timsit, de Clotilde Courau, d’Ophélia Kolb, de Samil Kechiouche ou encore de Pauline Cheviller. Une deuxième saison pourrait suivre si le succès est au rendez-vous pour l’adaptation.

Marcella aura-t-elle droit à une quatrième saison ?

En ce qui concerne l’avenir de la série originale diffusée depuis 2016, on ne sait pas encore si elle aura le droit à une quatrième saison. Alors que la saison 3 est disponible sur Netflix depuis le 14 juin dernier, l’avenir de Marcella dépendra sans doute de sa réception par le public. Étant donné la popularité grandissante du show britannique, il est probable qu’une quatrième saison soit mise en chantier. Il faudra attendre un peu pour connaître les audiences de la troisième saison, avant d’avoir la potentielle confirmation officielle d’une suite.