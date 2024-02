Cette série acclamée avec Kate Winslet arrive sur M6

Dans la mini-série policière "Mare of Easttown", diffusée en 2021, Kate Winslet livre une des plus grandes performances de sa carrière. Bonne nouvelle, la série pourra être (re)découverte très prochainement et en clair sur M6.

Kate Winslet, reine des écrans

Kate Winslet est une star de cinéma et peut s'enorgueillir d'avoir offert des émotions rares avec plusieurs de ses performances, comme par exemple dans Titanic et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pour ne citer qu'eux. Mais l'actrice britannique s'est aussi aventurée du côté des séries télévisées, avec succès.

En effet, elle tenait en 2011 le rôle-titre de la mini-série Mildred Pierce réalisée par Todd Haynes. Pour cette performance, elle obtient notamment l'Emmy Award 2011, le SAG Award et le Golden Globe 2012 de la meilleure actrice dans une mini-série. Dix ans plus tard, rebelote. Elle reçoit à nouveau ces mêmes distinctions en 2021 et 2022 pour la série policière plébiscitée par le public et la critique : Mare of Easttown.

Marianne "Mare" Sheehan (Kate Winslet) - Mare of Easttown ©OCS

Une diffusion en clair sur M6

La mini-série américaine Mare of Easttown est créée par Brad Ingelsby et a été diffusée entre avril et mai 2021 sur la chaîne HBO. En France, elle a été diffusée sur OCS puis rediffusée en 2022 sur Canal+. Bonne nouvelle pour ceux qui n'auraient pas pu encore découvrir Mare of Easttown, et pour ceux qui souhaiteraient la revoir : la série sera diffusée en clair sur M6 à partir du 5 mars.

Dans la commune rurale d'Easttown en Pennsylvanie, Marianne "Mare" Sheehan (Kate Winslet), policière meurtrie par des tragédies personnelles, enquête sur le meurtre d'une adolescente et la disparition d'une autre.

Dans cette série policière acclamée par la critique et les spectateurs - son Tomatomer est à 95% et son score d'audience à 94% -, Kate Winslet livre une de ses meilleures performances. Elle racontait au New York Times en mai 2021 combien elle avait été saisie par la réception du public, "tombé amoureux de cette femme difficile, éclatée, cassée, en crise et très faillible." Un personnage qu'elle a aussi beaucoup apprécié incarner :