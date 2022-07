Margot Robbie va reprendre un de ses premiers grands rôles

Margot Robbie va revenir à la télévision pour le final de "Neighbours", un soap opera dans lequel elle tenait l'un des rôles principaux entre 2008 et 2011, avant de devenir la star qu'on connaît.

Les débuts de Margot Robbie

Beaucoup de grands acteurs et de grandes actrices, avant de devenir des stars, ont fait leurs classes dans des productions plus modestes. Margot Robbie en est un bon exemple. Aujourd'hui, la comédienne n'est plus à présenter tant elle est parvenue à convaincre Hollywood. La preuve, avec Barbie, elle est devenue l'actrice la mieux payée avec un salaire équivalent à celui de son collègue Ryan Gosling. Mais alors que le grand public l'a découverte en 2013 dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, Margot Robbie a en réalité eu ses premiers rôles majeurs à la télévision.

Margot Robbie - Neighbours ©Channel 5

En 2011, elle tenait l'un des rôles principaux de la série américaine Pan Am. Avant cela, c'est en Australie, son pays natal, qu'elle a obtenu un rôle important dans Les Voisins (Neighbours), un soap opera important et qui dure depuis trente-huit saisons ! Le show se déroule dans une banlieue fictive de Melbourne et suit les habitants d'un quartier. Très populaire en Angleterre, la série a été récupérée par Channel 5 en 2008, qui a annoncé que la prochaine saison sera la dernière.

Un grand final pour le soap opera

Si Les Voisins est devenue aussi populaire, c'est aussi parce que quelques grands noms y sont passés. Le temps de quelques épisodes ou de plusieurs saisons. Kylie Minogue a ainsi interprété Charlene Mitchell entre 1986 et 1988, tandis que Guy Pearce était Mike Young entre 1986 et 1989. Pour les plus jeunes, sachez qu'avant d'exploser avec The 100, Eliza Taylor a joué dans le soap opera (entre 2003 et 2008), tout comme Dichen Lachman (Anya dans The 100) durant trois saisons. Enfin, concernant Margot Robbie, l'actrice était présente entre 2008 et 2011 dans le rôle de Donna Freedman.

Neighbours ©Channel 5

Les Voisins est très appréciée au Royaume-Uni et en Australie. Cependant, on n'aurait pas imaginé qu'une star comme Margot Robbie puisse à nouveau y participer. Pourtant, le compte officiel de la série a officialisé sa venue pour le final du show.

Comme le précise Deadline, Margot Robbie ne sera pas la seule célébrité à venir faire ses adieux au show. Les chanteuses Natalie Imbruglia et Holly Valance participeront à quelques scènes, tout comme Kylie Minogue, Guy Pearce et d'autres anciens. La promesse d'une grande réunion pour un final prévu cette semaine. Le dernier épisode sera diffusé le 28 juillet et sera le 8903e. En France, la série n'est pas disponible. Mais nul doute qu'il sera possible de trouver des extraits de l'apparition de Margot Robbie.