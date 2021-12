Marianne : Marilou Berry sera l'héroïne d'une nouvelle série France 2

Marilou Berry sera de nouveau sur France 2 dans un rôle bien différent. En effet, elle incarnera une juge d'instruction aux méthodes particulières, dans la série "Marianne".

Marilou Berry au cœur d'une nouvelle intrigue

Ces derniers temps, la comédienne Marilou Berry a été très présente sur le petit écran, entre la série Munch, Je te promets, et prochainement Mon ange (le 6 janvier sur TF1) aux côtés de Muriel Robin. Elle enchaîne donc tous ces différents projets, et ne s'arrête pas là, puisque la fille de l'actrice Josiane Balasko va entamer un nouveau tournage ce mardi 4 janvier.

Effectivement, Marilou Berry sera la tête d'affiche d'une toute nouvelle série judiciaire sur France 2, intitulée Marianne. Elle incarnera Marianne Vauban, une juge d'instruction avec un certain franc parler et aux méthodes assez surprenantes. Entre polar et comédie, cette fiction sera composée de 6 épisodes de 52 minutes. Le tournage, qui ne va pas tarder à commencer, prendra place à Toulon.

Mon Ange ©TF1 Production

De quoi va parler cette série ?

Marianne va devoir faire preuve de beaucoup de courage. Elle sera accompagnée par le capitaine Pastor et de son fidèle greffier Yves. Ensembles, ils vont devoir résoudre des affaires complexes et devront s'immerger dans des univers bien différents. Ainsi, on les retrouvera au sein d'un groupe de country, mais également au cœur d'une histoire de crime d’un chauffeur routier fan de Bella Bartok. Ils devront avoir les idées claires pour s'intéresser à la thanatopraxie, et échanger avec une médium spécialisée dans la communication animale...

A côté de ça, Marianne a une autre affaire qui lui tient à cœur. La juge souhaite éclaircir l'histoire autour de l'assassinat d'une prostituée qui a eu lieu il y a une dizaine d'année. Le fils de cette dernière est surdoué et a été placé en famille d’accueil. Marianne va tout faire pour trouver l’assassin de sa mère.

Je te promets © TF1 Production

Une tragi-comédie

Aux côtés de Marilou Berry on retrouvera Alexandre Steiger, Stéphane Pezerat, Denis Mpunga, Laurent Olmedo ou encore Alka Balbir. Dans cette toute première saison, les téléspectateurs auront la chance de découvrir un nouveau guest à chaque épisode. Ainsi, Didier Bénureau sera de la partie, tout comme Béatrice de la Boulaye et Cécile Rebboah, dans les premiers épisodes.

Les producteurs de la série, décrivent cette nouvelle fiction, dans leur communiqué de presse, comme une tragi-comédie :