Marianne : pas de saison 2 pour la série d’horreur Netflix

La série d’horreur française « Marianne », disponible sur Netflix, n’aura pas le droit à une deuxième saison. Son créateur vient d’annoncer la nouvelle sur son compte Instagram.

Créée par Samuel Bodin, Marianne avait été pour beaucoup l’une des bonnes surprises de Netflix dans le rayon des séries d’horreur l’année dernière. Divisée en 8 épisodes d’environ 45 minutes, elle s’intéressait à Emma, une jeune écrivaine de romans d’horreur réputée, habitant en France. Au début de l’histoire, la jeune femme découvre que les personnages monstrueux qu’elle a elle-même créés dans ses livres sont en train de prendre vie dans sa ville d’enfance. Elle doit donc y retourner pour affronter ses démons.

Victoire Du Bois, vue dans Call Me By Your Name, interprétait la principale protagoniste de la série. Elle était épaulée par Lucie Boujenah, qui interprétait ici Camille, l’assistante de l’écrivaine, tandis que Tiphaine Daviot se glissait dans la peau d’Aurore. Alban Lenoir était également au casting, dans le rôle de l’inspecteur Ronan.

Une annonce surprise pour les fans

Mais alors que les fans attendaient l’annonce d’une deuxième saison, Bodin vient d’annoncer que celle-ci ne verra pas le jour. Netflix a en effet décidé de ne pas renouveler la série, et l’histoire s’arrête donc à la fin des 8 épisodes déjà diffusés sur la plateforme, et toujours disponibles.

La nouvelle a été reçue avec surprise par les fans, étant donné les bonnes critiques qu’avait reçue la première saison de la série, et la potentielle suite teasée à la fin. Que ce soit de la part de la presse ou du public, Marianne avait été relativement bien accueillie. Stephen King lui-même en avait chanté les louanges, comparant son humour à celui de Stranger Things et son atmosphère à celle de ses propres livres. Et Bodin avait lui-même confié en septembre dernier qu’il travaillait déjà sur une suite, précisant qu’il aimerait développer l’histoire sur trois saisons dans l’idéal.

Heureusement, même si l’auteur avait déjà en tête la suite de l’histoire racontée dans la saison 1, celle-ci peut être vue comme une intrigue à part entière, qui ne nécessite pas forcément de suite. On peut donc quand même regarder la première saison et être satisfaits de l’histoire qui y est proposée. Sortie l’année dernière, elle est toujours disponible sur Netflix.