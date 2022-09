Marianne sur France 2 : découvrez qui a inspiré le personnage de Marilou Berry

Marilou Berry est de retour sur le petit écran, dans une toute nouvelle série intitulée "Marianne" diffusée sur France 2. Elle incarne une magistrate librement inspirée de la juge belge Anne Gruwez. Cette dernière avait été suivie par les caméras de Netflix pour le documentaire "Ni juge, ni soumise".

Marianne : un personnage haut en couleur

Après avoir joué dans la série Mon ange et Je te promets sur TF1, l'actrice Marilou Berry est de retour sur le petit écran, sur France 2 cette fois-ci, dans la nouvelle série Marianne. Cette fiction policière met en avant une juge au caractère bien trempé, prête à tout pour faire la lumière sur de sombres affaires complexes. Le programme a séduit les téléspectateurs en se plaçant en tête des audiences, puisque le lancement des premiers épisodes a fédéré 3,48 millions de curieux en moyenne, soit 17,2 % de l’ensemble du public.

Marianne Vauban doit donc mener de front différentes enquêtes. Non sans humour, elle traite ses nombreuses affaires avec la bonne distance afin de toujours connaître le fin mot de l'histoire. Sa technique est de déstabiliser, prendre à contrepied pour faire son chemin vers la vérité. Pour incarner cette juge d'instruction au franc-parler, Marilou Berry a dû se transformer physiquement. En effet, vêtements vieillots, chevelure blonde frissée, grosses lunettes, la comédienne a opté pour un look la vieillissant quelque peu.

Marianne @France TV

Qui est Anne Gruwez, qui a inspiré le personnage de Marianne ?

Cette magistrate haute en couleur a été librement inspirée de la juge belge Anne Gruwez. Cette dernière a été suivie pendant trois ans, par les caméras de Netflix pour le documentaire Ni juge, ni soumise, qui a remporté un César en 2019. Son parcours est le suivant : Après être sortie diplômée en droit à l’Université catholique de Louvain, elle débute sa carrière en tant qu’avocate avant de devenir juriste-conseillère pour le cabinet du ministre de l’Intérieur, puis juge d’instruction au tribunal de Bruxelles.

Dans le documentaire qui lui est consacré les téléspectateurs ont pu se rendre compte de son caractère et surtout de son franc-parler. Sans-filtre elle ne mâche pas ses mots et ne tourne pas autour du pot. Elle le dit d'ailleurs elle-même :

J'ai l'impression d'avoir ouvert la porte à plus de liberté dans le langage : oui, je parle comme tout le monde et je n'ai pas un balai dans le cul.

On comprend désormais mieux l'attitude du personnage de Marilou Berry. La série créée par Franck Magnier et Alexandre Charlot reproduit quasiment à la lettre certains traits de caractère et aspects du travail d'Anne Gruwez. L'héroïne se déplace dans la même 2CV bleue que la célèbre juge et comme elle, elle possède un animal de compagnie, pour le moins original : un furet (à la place du rat de la magistrate belge).