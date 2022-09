Marie-Antoinette : Canal+ dévoile la bande-annonce de sa série historique

Canal+ vient de dévoiler la bande-annonce de sa prochaine série historique : "Marie-Antoinette". Un programme ambitieux porté par un casting international avec notamment la révélation Emilia Schüle dans le rôle-titre.

La reine d'Autriche bientôt sur Canal+

Marie-Antoinette d'Autriche est l'une des plus célèbres reines de France. Peut-être même la plus connue. À l'écran, elle a déjà été incarnée de nombreuses fois. Chez Sacha Guitry en 1953 (Si Versailles m'était conté...), et surtout chez Sofia Coppola en 2006. Avec son Marie-Antoinette, la réalisatrice faisait de Kristen Dunst une reine "pop" et moderne en s'amusant volontairement d'anachronismes.

Marie-Antoinette ©Canal+

Aujourd'hui, les reines continuent d'inspirer. On ne compte plus les films et les séries qui ont mis en scène des têtes couronnées ces dernières années. On pourrait citer Victoria sur la reine Victoria, The Great sur Catherine II, et évidemment The Crown sur Elisabeth II. Marie-Antoinette va donc de nouveau être mise en avant grâce à Canal+ qui vient de dévoiler la bande-annonce (en une d'article) de sa prochaine série.

Au casting de Marie-Antoinette

Après Versailles, la chaîne cryptée souhaitait rester dans le monde de la royauté. En collaboration avec la BBC, Canal+ a donc développé Marie-Antoinette. Pour cela, l'écriture a été confiée à Deborah Davis, scénariste de La Favorite et historienne. Une personnalité plutôt callée sur le sujet donc qui devrait nous permettre de redécouvrir la personnalité de l'ancienne reine des Français et épouse de Louis XVI. Les images proposées montrent une certaine ambition de la part de la production qui, pour cela, a pu tourner autant en studio que dans des lieux mythiques de l'Histoire de France.

Côté casting, la série réunie des interprètes de différentes nationalités. C'est ainsi l'Allemande Emilia Schüle qui a été choisie pour incarner Marie-Antoinette. Louis Cunningham et James Purefoy jouent respectivement Louis XVI et Louis XV, tandis que la Française Gaia Weiss n'est autre que Madame du Barry, dernière favorite de Louis XV et rivale de Marie-Antoinette. Avec ce casting international, la production a fait le choix de la langue anglaise, ce qui pourrait étonner de prime abord le public français. Il faudra néanmoins aller au-delà pour découvrir ce récit sur Marie-Antoinette, mais également sur les guerres internes pour la succession.

La série sera proposée sur Canal+ en octobre.