Marion Cotillard face à Jennifer Aniston dans une des meilleures séries du moment

Alors que son avenir était en péril dès la fin de la saison 2, la série la plus populaire d’Apple TV+ semble plus forte que jamais. Dernière preuve en date, l’arrivée d’une grande actrice oscarisée venue de l’Hexagone pour la prochaine saison.

The Morning Show : la série d’Apple qui a su rebondir

On a bien cru à un moment que The Morning Show ne connaîtrait jamais de suite. Fin 2021, la saison 2 de la série phare d’Apple TV+ sortait sur la plateforme. Le public était au rendez-vous, mais les critiques négatives également. Rapidement, beaucoup ont pensé que la série portée par Jennifer Aniston serait annulée. Le doute planait, et l’ancienne Rachel de Friends elle-même ne savait pas si la série reviendrait un jour. « On verra », disait-elle alors dans un entretien pour The Hollywood Reporter.

Mais heureusement pour le casting et les fans, The Morning Show a été renouvelée pour une saison 3 deux mois plus tard. Cette dernière est sortie finalement en septembre 2023 et c’est avec plaisir que l’on retrouvait ses deux têtes d’affiche : Jennifer Aniston et sa comparse Reese Witherspoon.

The Morning Show ©Apple TV+

Petit changement cependant en coulisses, puisque Charlotte Stroud, connue pour son travail sur Homeland, a débarqu2 en tant que productrice et showrunner à la place de Kerry Ehrin. Pari plutôt réussi puisque la saison 3 a été bien mieux accueillie par les fans que la précédente. Est-ce dû à ce renouvellement à l’écriture ? Ou bien à la présence de Jon Hamm (Mad Men), personnage récurrent de la saison 3 ? Quoi qu’il en soit, The Morning Show ne compte pas s’arrêter là.

Marion Cotillard rejoint la matinale de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon

Fort de l'intérêt retrouvé dans la saison 3, The Morning Show veut désormais attirer les plus grands. Le site Deadline dévoile ainsi que Marion Cotillard rejoindra la saison 4. L’actrice française oscarisée pour La Môme incarnera Céline Dumont, « une opératrice avisée issue d’une grande famille européenne », précise le média.

Avec la présence de Marion Cotillard au casting, la série d’Apple TV+ frappe fort. Cela témoigne sans doute d’une envie de s’inscrire parmi les séries les plus prestigieuses et respectées du petit écran. Mais également de sa capacité à attirer les plus grands acteurs d’Hollywood.

En parlant d’acteurs, The Morning Show devrait une nouvelle fois compter sur son casting de haute volée avec Billy Crudup, Mark Duplass, Karen Pittman, Nestor Carbonell, Greta Lee et Nicole Beharie. Jon Hamm pourrait faire son retour dans la peau du milliardaire Paul Marks après ses déboires survenus à la fin de la saison 3.

La saison 4 de la série pourrait être diffusée en 2025.