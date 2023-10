Ce dessin animé culte des années 2000 revient mais divise les fans

C'est officiel : le dessin animé "Martin Mystère" fera son grand retour en 2025 mais il s'accompagne d'un changement majeur : le passage de la 2D à la 3D. Cette décision artistique, loin de faire l'unanimité parmi les fans nostalgiques, a suscité de vive réactions après la présentation d'un premier visuel.

Martin Mystère : un retour en 3D qui divise

Les années 2000 ont été une période dorée pour les dessins animés, et Martin Mystère y a largement contribué. Ce jeune blondinet, fasciné par le paranormal, a marqué de son empreinte les matinées télévisuelles de nombreux enfants. Inspiré de la bande dessinée italienne, ce dessin animé a su mêler mystère, aventure et humour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Cependant, une récente annonce a suscité des réactions mitigées parmi les fans. En effet, Martin Mystère est sur le point de faire son grand retour sur nos écrans en 2025. Si cette nouvelle aurait dû ravir les nostalgiques, le choix artistique du reboot a jeté un froid. En effet, le passage de la 2D traditionnelle à la 3D n'a pas fait l'unanimité, comme le prouvent ces réactions sur X :

L'originalité et le charme de l'ancienne version, influencée par la japanime et produite en partie à Paris, risquent d'être mis à rude épreuve avec cette nouvelle mouture. Le design tridimensionnel, bien que moderne, a été perçu par certains comme une trahison de l'essence même de la série. Le choix de confier le reboot à Powerkids Entertainment, une société singapourienne, a également soulevé des interrogations quant à la fidélité de cette nouvelle version à l'original.

Le débat sur le passage à la 3D n'est pas nouveau dans le monde de l'animation. Si cette technologie peut donner un second souffle à certaines séries, elle peut aussi dénaturer l'âme des classiques. Dans le cas de Martin Mystère, les premiers visuels ont laissé les fans perplexes. Le trio emblématique - Martin, Diana et Java - est certes reconnaissable, mais la magie opérera-t-elle toujours ?

Jugez vous-mêmes avec ce nouveau visuel :

Martin Mystère revient en 2025

Face à ces changements, une chose est sûre : les générations évoluent, les technologies progressent, et les adaptations doivent parfois prendre des risques pour toucher un nouveau public. Reste à savoir si ce Martin Mystère en 3D saura séduire autant que son prédécesseur. Seul le temps nous le dira.