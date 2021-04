Martin Scorsese et Paul Schrader préparent une série sur Jésus

Une nouvelle fois, Martin Scorsese veut parler religion. Accompagné de son fidèle scénariste Paul Schrader, il va donc lancer une nouvelle série qui reviendra sur les origines du christianisme. Un sujet qui est loin d’être nouveau pour le duo.

Martin Scorsese-Paul Schrader : l’association gagnante

Entre le réalisateur Martin Scorsese et le scénariste Paul Schrader, c’est une longue amitié qui date de plus de trente ans. En effet, leur première collaboration débouche sur un chef-d’œuvre : Taxi Driver. Sorti en 1976, le film primé à Cannes montrera la passion commune des deux artistes envers les réflexions métaphysiques et la question du Bien et du Mal. Par la suite, le metteur en scène et l’écrivain s’associeront sur trois autres films : Raging Bull, La Dernière Tentation du Christ et À tombeau ouvert.

Jésus-Christ (Willem Dafoe) - La Dernière Tentation du Christ ©Universal Pictures

La fascination pour la foi chrétienne et ses préceptes a souvent été perceptible dans leurs filmographies. Les deux hommes ont même travaillé sur cette question, chacun de leur côté. On a pu le voir avec Silence, du côté de Scorsese, et Sur le chemin de la rédemption, du côté de Schrader. Néanmoins, lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur cette thématique, le résultat a donné La Dernière Tentation du Christ, film aussi célèbre que fortement décrié par de nombreux religieux. Visiblement, les menaces de mort à leur encontre et les attentats commis contre la projection du film ne les ont pas dissuadés de préparer un nouveau projet centré sur le sujet (épineux) du christianisme.

Jésus revient

Dans une récente interview avec Le New Yorker, Paul Schrader est revenu sur le projet ambitieux d’une série qui reviendrait sur les origines du christianisme :

L’histoire est basée sur les apôtres et les apocryphes. Beaucoup de gens connaissent Le Nouveau Testament, mais très peu ont entendu parler des apocryphes. Cela est dû au fait qu’au Ier siècle, lorsqu’il n’y avait pas de Nouveau Testament, il n’y avait que des histoires. Certaines sont vraies, d’autres sont fausses.

Cette nouvelle série pourrait donc causer de nouveaux problèmes aux deux hommes. En effet, les écrits apocryphes ne sont pas considérés comme authentiques par l’Eglise. Dans une époque où la controverse prend énormément d’ampleur suite aux pouvoirs grandissants des réseaux sociaux, on souhaite bon courage à Martin Scorsese et à Paul Schrader. Ils en auront bien besoin.

En outre, le scénariste a rajouté que ce projet pourrait être diffusé sur un service de streaming, sans véritablement préciser lequel. En attendant, le prochain projet de Scorsese pour les besoins d’une plateforme SVOD (Apple TV+) se nomme Killers of The Flower Moon.