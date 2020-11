"Marvel 616", la nouvelle série Marvel sur Disney+, est un documentaire en 8 épisodes permettant de découvrir différentes visions et d'autres "acteurs" de l'univers Marvel.

Pourquoi « Marvel 616 » ?

Marvel 616, disponible dès le 20 novembre sur Disney+, est une série documentaire permettant aux spectateurs de mieux comprendre tout ce qu’il y a derrière le nom « Marvel », et que cela ne correspond pas uniquement aux films du Marvel Cinematic Universe. Certes, des liens très forts existent. Mais on y apprend surtout que cet univers est extrêmement vaste et riche.

Marvel 616 est série documentaire d’anthologie, composée de 8 épisodes, chacun lié à un réalisateur ou une réalisatrice, dont notamment Alison Brie et Gillian Jacobs, toutes deux vues dans la série Community. La première question que l’on peut se poser en regardant cette série est : « Pourquoi « Marvel 616 » ? ». La réponse est simple, dans les comics le nombre « 616 » fait référence à l’appellation « Terre-616 » donnée à la réalité principale dans laquelle la plupart des péripéties des super-héros se passe. Par ailleurs, cette référence n’est pas uniquement liée aux comics.

En effet, cette idée de plusieurs Terres et d’un multivers plane, si bien que ce dernier sera exploité dans la série Wandavision, interprétée notamment paar Elizabeth Olsen et Paul Bettany, dès le 15 janvier 2021 sur Disney+. Seulement, cette notion de Terre-616 existait déjà au cinéma, et ce depuis 2013 et Thor : Le monde des Ténèbres avec Chris Hemsworth. En effet, lorsque que le Dr. Erik Selvig, joué par Stellan Skarsgård, explique l’existence de plusieurs mondes, il est écrit derrière lui, sur un tableau : « 616 Universe». Par conséquent, cette notion n’est pas inconnue pour les fans du MCU.

© Disney

Tant de mondes et d’histoires

Cependant, ce documentaire n’est pas orienté exclusivement pour les fans du genre super-héroïque. En effet, bon nombre d’éléments nous parviennent et nous sont accessibles, que l’on connaisse l’univers ou non.

Par le biais de cette série documentaire, le spectateur découvre ainsi différentes visions de ceux qui nourrissent cet univers. Du cosplay dans des conventions à l’écriture d’un comics, en passant par la conception d’une pièce de théâtre de lycée, liées respectivement à Squirrel-Girl ou encore Kamala Khan alias Ms. Marvel - qui aura le droit à sa propre série sur la plateforme de Disney - toutes les pratiques culturelles y passent. On ne s’en rend pas forcément compte en regardant un film ou en lisant un comics, mais certains personnages représentent bien plus que de simples inventions pour divertir les spectateurs ou les lecteurs.

© Disney

Des personnages comme Shuri, Spider-Man ou encore Captain Marvel sont de grandes sources d'inspirations pour beaucoup de personnes. Cette identification est extrêmement importante pour les personnages que le spectateur suit durant les différents épisodes, puisqu’elle permet à ce dernier de rêver, de voir plus grand, de s’imaginer être qui il veut.

Les huit épisodes de cette série permettent d’en apprendre plus sur ce qui entoure tous les super-héros, des comics aux séries d’animation en passant par la réalisation de cosplay lié à l’univers Marvel, tout en véhiculant de très beaux messages liés à l'acceptation de soi-même, l'écologie, l'identification, etc. Marvel 616 est disponible dès le 20 novembre sur Disney+.