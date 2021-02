Marvel : Kevin Feige annonce l'arrivée d'un super-héros asiatique sur Disney+

Kevin Feige veut que son Marvel Cinematic Universe donne l'exemple dans l'industrie avec une vraie diversité dans les personnages qui le composent, autant que du côté des artistes qui travaillent sur les projets. Un nouveau héros de l'Asie du Sud-Est devrait d'ailleurs être introduit sur Disney+.

L'univers étendu Marvel en quête de diversité

La question de la diversité est devenue un enjeu important dans le Hollywood de ces dernières années. L'industrie du cinéma est loin d'être juste dans la place accordée aux personnes de couleur ou aux femmes. Mais une progression dans le bon sens est en cours avec l'aide de Marvel. Cette positon peut sembler opportuniste pour se forger une légitimité par rapport à des sujets sociaux actuels. Mais n'empêche qu'on ne peut que saluer qu'un studio aussi important ait décidé d'agir plutôt que de laisser couler. La situation était quand même quelque peu contrariante jusqu'à 2019, année durant laquelle est sorti Captain Marvel. Premier film du MCU sur une super-héroïne et co-réalisé par une femme, Anna Boden.

À partir de la phase 4, une vraie révolution va avoir lieu pour mettre en avant la diversité. Que ce soit sur le petit et le grand écran. Plusieurs réalisatrices vont avoir leur chance : Cate Shortland avec Black Widow, Chloé Zhao avec Eternals, Nia DaCosta avec Captain Marvel 2. On voit aussi des créatrices, des showrunneuses et d'autres réalisatrices travailler sur les séries pour Disney+. La diversité se ressentira également au niveau des personnages. Walkyrie affirmera sa bisexualité dans Thor : Love and Thunder, le premier super-héros asiatique sera présenté dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, un héros gay sera parmi les Eternels et Ms Marvel sera une jeune fille maghrébine. Un vent de fraicheur va donc toucher le MCU.

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings ©Marvel Studios

Un prochain héros annoncé bientôt sur Disney+ ?

Kevin Feige était dernièrement à Singapour pour le lancement de Disney+ dans le pays. Et il en a profité pour annoncer qu'un super-héros d'Asie du Sud-Est allait s'illustrer dans une prochaine série Marvel. Il se pourrait même que l'on n'attende pas si longtemps avant d'en savoir plus. De plus, il précise que d'autres programmes sont en cours de préparation, même s'ils n'ont pas encore été annoncés.

Nous vous rappelions plus haut que Shang-Chi allait arriver dans le MCU mais c'est visiblement d'un autre héros que parle Kevin Feige. Celui que l'on va voir dans le film de Destin Cretton est originaire de Chine. Une localisation qui ne colle pas quand on parle d'Asie du Sud-Est. Ce coin du monde comprend des pays comme Singapour, la Thaïlande, le Cambodge, l'Indonésie, le Vietnam ou les Philippines.

Les Gardiens de la Galaxie 2 ©Marvel Studios 2017

En regardant dans les comics Marvel, on ne voit pas énormément de super-héros qui viennent de ces pays. D'autant plus que Kevin Feige ne précise pas s'il est question d'un homme ou d'une femme. Quelques noms nous viennent en tête, comme Aero et Wave, originaires des Philippines. Les deux ont récemment été introduites dans les comics, en 2019. On peut aussi penser à Mantis, héroïne incarnée par Pom Klementieff déjà vue dans les Gardiens de la Galaxie et qui a des origines vietnamiennes. Nous ne serions pas vraiment dans une introduction pour le coup mais plus dans une exploration d'une figure déjà installée.

Il existe une autre piste : le jeu vidéo Marvel Future Fight sorti sur mobile, avec quatre héros qui provenaient de quatre pays différents de cette région. Le studio peut aussi tout autant nous surprendre en déclinant un personnage déjà connu pour qu'il vienne d'Asie du Sud-Est. Ça ne serait pas la première fois que l'on trouve dans le MCU des éléments qui divergent de ceux établis dans les comics.