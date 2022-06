Marvel : les anciennes séries Netflix sont disponibles sur Disney+

Initialement proposées par Netflix, les séries Marvel de la saga "Defenders" sont désormais disponibles en France sur la plateforme Disney+. L'occasion de retrouver Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, le Punisher et Luke Cage.

Marvel Rassemblement

Il fut un temps où on pouvait trouver du Marvel un peu partout. La série Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2020) était par exemple un programme d'ABC, tout comme Agent Carter (2015-2016). Il y a également eu Cloak and Dagger (2018-2019) sur Freeform, The Gifted (2017-2019) sur la Fox, Runaways (2017-2019) sur Hulu sans oublier Legion (2017-2019) sur FX. Mais depuis que Disney a lancé sa plateforme (et racheté notamment la Fox), tous ces programmes sont désormais réunis.

Daredevil ©Marvel

Il restait pourtant encore un gros morceau. Peut-être même le plus important. À savoir les séries Marvel proposées par Netflix. On parle là de Daredevil (2015-2018), Jessica Jones (2015-2019), Iron Fist (2017-2018), Punisher (2017-2019), Luke Cage (2016-2018) et The Defenders (2017), qui en leur temps avaient mis un coup de neuf du côté des séries super-héroïques. Des programmes plus matures que la majorité des autres séries Marvel (quelques exceptions tout de même), plus violents et mieux maîtrisés. Mais alors que Marvel souhaitait remettre de l'ordre dans toutes ces productions, et ne maintenir que des programmes connectés au Marvel Cinematic Universe (MCU), les séries de Netflix ont logiquement été annulées.

De Netflix à Disney+

Disney n'allait évidemment pas faire de cadeau à l'un des concurrents de sa plateforme. Néanmoins, pour des questions de droits, Disney+ ne pouvait pas mettre en ligne ces séries n'importe quand dans tous les pays où Disney+ est disponible. Pendant longtemps, elles appartenaient encore à Netflix. Mais les années ont passé et ce n'est plus le cas désormais. Résultat, tout ce beau monde est enfin sur le Disney+ français depuis ce mercredi 29 juin 2022.

Les fans de Daredevil, Jessica Jones et consort vont donc pouvoir revoir tous ces programmes ou les découvrir pour la première fois. Pour le moment, Disney n'a pas l'intention de relancer ces séries. Néanmoins, on a pu voir le "Daredevil de Netflix", incarné par Charlie Cox, apparaître dans Spider-Man : No Way Home. Une manière de connecter tout l'univers et d'ouvrir la porte à une utilisation des personnages dans le futur du MCU. Mais on en est encore loin.